上调中国今年实际GDP增速预测至6.9% 或无需再降息--中金

路透北京3月28日 - 中国大型投行--中金公司宏观团队周一发布最新研究报告称，在投资回暖的带动下，中国经济初现企稳迹象同时通胀温和回升，将2016年中国实际GDP(国内生产总值)增速预测由6.8%上调至6.9%，CPI(居民消费价格指数)涨幅预测从1.3%上调至1.9%。

报告并称，倘若经济温和回暖，货币政策进一步宽松的必要性或将减少，且人民币贬值压力也将有所缓解。

中金最新预测，2016年基准利率或不再下调，此前预测为降息25个基点；预计全年存款准备金率累计下调250个基点，此前预测为下调600个基点；同时将2016年底人民币兑美元预测从6.87元人民币调整至6.76元。

以下为中金宏观组“中国今年或许无需再降息”研究报告的要点摘录：

--在投资回暖的带动下，经济初现企稳迹象，同时，通胀温和回升。

我们认为，投资需求的潜在复苏主要受益于2014年4季度以来货币和财政宽松的累积效果，包括贷款基准利率下调165个基点、存款准备金率下调300个基点、颇具规模的地方债置换计划、地方政府各项融资活动加速，以及财政支出的显着上升。

因此，自2015年6月以来，融资总量增速（较可靠的总需求领先指标）持续回升。具体而言，我们已经观察到基建投资与补库需求回升，而更重要的是，房地产开发投资增速也可能有所加快。

虽然目前看来，基建和存货投资的回暖并不一定有超过两个季度的持续性，但从过去的经验来看，房地产投资周期的回暖可望有更长的持续性。

--我们将2016年实际GDP增速预测从此前的6.8%上调至6.9%，CPI预测从1.3%上调至1.9%；同时，将2016年名义GDP增速预测从此前的7%上调至7.5%。

从支出法GDP分项来看，固定资本形成和政府支出的增速可能有所加快，而贸易顺差或将相应收窄。分行业来看，尽管金融业增加值同比增速在今年可能放缓，但制造业和建筑业增速或将企稳回升。投资需求拉动的回暖可能会带动CPI、PPI和GDP平减指数以高于此前预期的速度回升。对于部分供需紧俏的商品，如新鲜食品和一二线城市的优质房产，通胀回升可能会表现得更为明显。

--倘若经济温和回暖，货币政策进一步宽松的必要性或将减少，且人民币贬值压力也将有所缓解。

由此，我们调整2016年基准利率与人民币汇率的预测--2016年基准利率或不再下调（此前为下调25个基点），2016年底汇率预测亦上调为6.76人民币兑1美元（此前为6.87人民币兑1美元）。

往前看，我们预测所隐含的人民币与美元息差的收窄幅度小于市场目前的预期，或为人民币汇率提供支撑。更重要的是，经济增长企稳也可能会降低人民币的贬值预期。

--同时，我们调整对2016年存款准备金率（RRR）的预测--我们现在预计全年RRR将累计下调250个基点（此前预测为600个基点）。

除了考虑到增长与通胀可能有所回升，我们对降准预期的变化也反映了货币政策执行方式的转变。在近期的报告中，我们指出央行开始通过扩张基础货币来推动货币总量增长。如果这一趋势继续，可能会相应减少进一步下调RRR的必要性。

假设2016年基础货币增长9%（年初至今已经增长了5%），并考虑到今年M2增长目标为13%，我们预计今年全年共有250个基点的降准空间，即央行还将降准4次，每次50个基点。

往前看，我们预期通胀小幅回升，加之名义利率基本稳定，今年实际利率可能会进一步下降，继而推动经济企稳。（完）