中国一季度GDP同比增长7.4% 经济仍存下行压力

受工业和投资偏弱拖累，中国一季度GDP同比增长7.4%，略低于今年全年平均增长目标7.5%，并创一年半新低，显现经济下行压力。但经济增长数据略高于市场预期，且服务业贡献度增加，也释放出一些积极信号，证实中国正在经济结构调整之路上前行，并已初显成效。图为2013年9月2日资料图片，显示行人走过上海浦东金融区的一处海报。路透