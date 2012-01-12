2012年GDP增速料达8.5% 房价应适度回归--中科院

路透北京1月12日电---中国科学院数学与系统科学研究院研究员陈锡康周四表示,预计2012年中国国内生产总值(GDP)增速将达8.5%,出口及投资增速都将出现下滑,消费基本保持稳定,经济还将实现软着陆.

和讯网援引其在一会议上并称,房价应该适度回归,若中国全国范围的房价下降30%、40%、50%是不合适的,这对中国经济发展没有好处,会增加硬着陆风险.

"我们预计年初(GDP增速)会下降,下降到年中达到最低点,最低点的情况大致是8%左右,"陈锡康表示.

他并指出,中国经济增速在2012年是呈现一个U型,年中会下降到多少不确定,因为中国经济和国际经济都有很高的不确定性,欧债危机怎样发展现在亦不确定,中国经济发展也要看对房地产的调控究竟会怎样.

"我们希望它下降的低点是8%左右,但是在比较不好的情况下,有低於8%的可能性."他称.

出口方面,陈锡康预计2012年的增长幅度将达15%左右,消费2012年会保持稳定增长,但是增长速度会比2011年有小幅度下降,投资增速亦将比2011年有所下降.

陈锡康建议,2012年要把稳增长放在第一位,同时要注意房价应合理适度地回归,在一线城市房价下降程度大致是20%左右;对二、三线城市房价下降幅度大致是5%-15%,平均达到8%左右就可以了.

中国2011年三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平;路透综合22家机构预测中值结果显示,中国2011年第四季度的GDP将放缓至8.7%.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴

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