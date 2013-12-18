明年中国GDP增长最高至8.6% 两至三年内完成利率市场化--德意志银行

路透香港12月18日 -德意志银行大中华区首席经济学家马骏周三称，对明年中国经济较市场乐观，预计国内生产总值最高可至8.6%，货币政策依然以稳健为主，新增货币增速和今年相若，人民币汇率实际升幅3%左右，利率市场化可于两三年内完成。

马骏在出席和讯网一论坛时表示，有五大理由看好明年中国经济，因产能过剩问题逐步解决，包括太阳能及水泥行业，相信内地企业定价能力会回升，有利经营环境改善；政府财政支出加速会拉动经济增长因素；货币流通速度的提高、国企改革等均会利好经济。

“还有外需的恢复...今年人民币对一揽子货币的实际汇率增幅我们估算有六个百分点，因美元兑日圆等升幅也较大...人民币有一个高幅度上升，”马骏称，明年人民币升幅会逊于今年，估算是今年增幅的一半，但这亦是拉动出口增长的因素。

他并预计，中国会向民营资本开放更多领域，包括铁路、能源、医疗、民营银行，2014年会有1,000亿人民币的民营资本进入铁路行业，这将是经济增长的新动力。

在谈到利率市场化时，马骏预计明年上半年会推出存款保障计划，之后会有一至两次上调存款基准利率。未来两至三年内，中国有望取消存款基准利率，基本实现利率市场化。

“中国央行的货币政策操作面临转型，由过去盯着货币供应量，若干年以后会主要盯着政策利率。”马骏认为，转型会否平稳很难说，若不平稳会出现较大的利率波动，一些技术因素易导致市场利率上升，可能会给市场带来“货币市场是否收紧”等负面影响。

对于SHIBOR的走势，马骏认为难以预测，因中国内陆影子银行规模庞大，难以估计银行间的资金流动性，但预计明年市场利率会较为波动。

此前有媒体称，中国2013年中央经济工作会议明确2014年经济增长预期目标定为7.5%左右，与今年一致。国务院发展研究中心、中国社会科学院、国家信息中心等政府研究机构均建议，将明年的GDP预期增速下调为7%，以便为经济转型、结构调整预留更多空间。（完）

(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)

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