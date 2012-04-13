中国一季度GDP同比增速8.1%创近三年新低

2011年11月18日在北京一处建筑工地拍到的资料图片。 REUTERS/Jason Lee

路透北京4月13日电---中国国家统计局周五公布,一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低,但仍处於合理适度增长区间.

统计局并称,物价上涨压力仍然存在;目前稳定出口难度较大,特别小微型企业经营困难增多需高度关注.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

主要数据:

一季度

--GDP同比增长8.1%(路透调查中值为8.3%),上季度为8.9%

--GDP环比增长1.8%

--规模以上工业增加值同比增长11.6%,1-2月为14.7%

--社会消费品零售总额同比增长14.8%,1-2月为11.4%

--固定资产投资同比增长20.9%(路透调查中值为20.8%),1-2月为21.5%

3月

--3月社会消费品零售总额同比增长15.2%(路透调查中值为15.0%)

--3月规模以上工业增加值同比增长11.9%(路透调查中值为11.5%)

以下为市场人士的评论:

--西南证券首席经济学家 王剑辉:

一季度的GDP增长低於预期,结合工业增加值同比增长低於12%的情况,说明制造业的景气程度偏低.这就令货币政策调整的必要性更明显了,相对於通胀,目前稳增长应该是一个更重要的任务.

固定资产投资数据显示是一个软着陆的过程,而消费则期待财政政策的进一步刺激.

我们认为中国经济整体软着陆的趋势没有改变,但如果没有货币政策和财政政策的配合,未来稳增长的任务就比较艰巨.

我们预期最快本周末央行就会下调一次存准,如果4、5月工业增加值的增速还是小於12%的话,央行会降息的可能性就大大增加了.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

数据基本符合预期.我们认为,工业增加值数据甚至好於前期预期,这一点与最近的一些迹象,比如螺纹钢价格、粗钢产量亦比较吻合.本年度3-4月的工业旺季偏弱,但季节性反弹依然迹象存在,目前大体可以算作季节性规律下工业的弱复苏.

消费也符合预期,在地产系消费受抑制的情况下,目前消费整体处於中性状态,也很难有惊喜,这个数据已经可以了.

综合而言,一季度出口相对来说贡献较低,其余数据则弱势平稳.从需求环境和库存周期角度,我们寄希望于随着外需的环比改善,二季度经济和企业盈利能进一步企稳.

昨天公布的外储数据、信贷数据都意味着短期内下调存款准备金率RRR的必要性有所下降,而今天的数据加强了这一印象.

--中国国际经济交流中心研究员 王军:

应该说一季度的经济下滑的比较厉害,尤其是投资消费都在往下走,经济形势比较严竣,这也为货币政策松动提供了更充分的理由.

虽然周四公布的货币投放和新增贷款有所增加,但整体仍然偏紧,政策预调微调很有必要,尤其是下调存款准备金率,以防止经济的过快下滑.

**相关背景**

--中国国家发改委副主任张晓强此前参加博鳌论坛期间,援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%,说明中国经济今年的开局良好.

--世界银行近期已调降中国2012年经济增速预测至8.2%,此前为8.4%,进一步巩固中国料将创下10年来最低年增率的看法.

--亚洲开发银行(ADB)表示,在活跃的投资和居民消费推动下,今年中国国内生产总值(GDP)预计增长8.5%,而明年在全球经济改善基础上,会进一步升至8.7%.

--中国国家统计局发布全国企业景气调查结果显示,一季度全国企业家信心指数环比回升,企业景气指数继续下滑但幅度收窄.显示企业家信心缓慢恢复,景气状态企稳.(完)