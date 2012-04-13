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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 13日 星期五 14:35 BJT

中国一季度GDP增速创低位

中国国家统计局周五公布，2012年第一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长8.1%，低於路透调查中值8.3%，并创下近三年来最低同比增幅。在"调结构"过渡期，这一增速应属合理。中国政府工作报告此前将2012年GDP增长目标调降为7.5%，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在4%左右。路透

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