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市场报道 | 2017年 3月 31日 星期五 16:14 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，市场等待欧盟对英国退欧作出回应及英国GDP数据

路透伦敦3月31日 - 英镑兑美元周五下跌，投资者等待欧盟对英国退欧信件作出正式回应，同时也在等待英国去年第四季GDP数据。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)将向欧盟27国领导人提交与英国进行退欧磋商的指导性文件。

与此同时，0830GMT将公布英国第四季GDP修正值，投资者将从中一窥英国经济在2016年的表现。

这两个事件都将受到投资者的关注。

英镑兑美元在伦敦早盘下跌0.1%至1.2450。

英镑兑欧元下跌0.2%至0.8573。

“我认为可以设想最初(欧盟的)反应将是暗示...退欧账单的成本需要先付一下，或许至少是原则上的，”CIBC World Markets外汇策略师Jeremy Stretch。

围绕退欧的政治不确定性，以及随着英国与欧盟进入磋商，英国经济显露出放缓迹象，投资者建立的英镑兑美元空仓达到纪录高位。

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。

另一项数据显示3月英国消费者信心持稳，但家庭对经济前景仍较悲观。(完) (编译/审校 于春红/王洋/艾茂林)
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