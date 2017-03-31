欧洲汇市：英镑下跌，市场等待欧盟对英国退欧作出回应及英国GDP数据

澳新汇市：中国评级遭调降拖累澳元下滑，新西兰元持稳
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。
路透伦敦3月31日 - 英镑兑美元周五下跌，投资者等待欧盟对英国退欧信件作出正式回应，同时也在等待英国去年第四季GDP数据。
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)将向欧盟27国领导人提交与英国进行退欧磋商的指导性文件。
与此同时，0830GMT将公布英国第四季GDP修正值，投资者将从中一窥英国经济在2016年的表现。
这两个事件都将受到投资者的关注。
英镑兑美元在伦敦早盘下跌0.1%至1.2450。
英镑兑欧元下跌0.2%至0.8573。
“我认为可以设想最初(欧盟的)反应将是暗示...退欧账单的成本需要先付一下，或许至少是原则上的，”CIBC World Markets外汇策略师Jeremy Stretch。
围绕退欧的政治不确定性，以及随着英国与欧盟进入磋商，英国经济显露出放缓迹象，投资者建立的英镑兑美元空仓达到纪录高位。
全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
另一项数据显示3月英国消费者信心持稳，但家庭对经济前景仍较悲观。(完) (编译/审校 于春红/王洋/艾茂林)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。
路透芝加哥5月23日 - 消息人士周二向路透称，美国谷物交易商邦吉与大宗商品交易商嘉能可(Glencore)旗下农业部门洽谈成立一家北美合伙企业，而非出售整个公司。
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)