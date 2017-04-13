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亚洲 | 2017年 4月 13日 星期四 08:33 BJT

表格：新加坡第一季GDP环比年率初值为下滑1.9%，较上年同期增长2.5%

    路透4月13日 - 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率
为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。            
    
    
                Q1-2017   Q4-2016   Q3-2016   Q2-2016  Q1-2016
    环比年率      -1.9      12.3      -0.4      0.8     -0.5
    较上年同期     2.5      2.9        1.2      1.9      1.9

                环比年率   较上年同期
    制造业        -6.6       6.6
    建筑业         5.4      -1.1
    服务业        -2.2       1.5
    
    路透调查预估中值为第一季GDP环比年率为下降1.9%，较上年同期料增长2.4%。

    注：因数据修正的关系，前几季数据可能与之前公布值有所不同。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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