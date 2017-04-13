表格：新加坡第一季GDP环比年率初值为下滑1.9%，较上年同期增长2.5%

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透4月13日 - 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率 为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 Q1-2017 Q4-2016 Q3-2016 Q2-2016 Q1-2016 环比年率 -1.9 12.3 -0.4 0.8 -0.5 较上年同期 2.5 2.9 1.2 1.9 1.9 环比年率 较上年同期 制造业 -6.6 6.6 建筑业 5.4 -1.1 服务业 -2.2 1.5 路透调查预估中值为第一季GDP环比年率为下降1.9%，较上年同期料增长2.4%。 注：因数据修正的关系，前几季数据可能与之前公布值有所不同。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)