表格：新加坡第一季GDP环比年率初值为下滑1.9%，较上年同期增长2.5%

路透4月13日 - 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率 为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 Q1-2017 Q4-2016 Q3-2016 Q2-2016 Q1-2016 环比年率 -1.9 12.3 -0.4 0.8 -0.5 较上年同期 2.5 2.9 1.2 1.9 1.9 环比年率 较上年同期 制造业 -6.6 6.6 建筑业 5.4 -1.1 服务业 -2.2 1.5 路透调查预估中值为第一季GDP环比年率为下降1.9%，较上年同期料增长2.4%。 注：因数据修正的关系，前几季数据可能与之前公布值有所不同。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)