新闻稿：中国今年一季度GDP同比增长6.9%，保持稳中向好势头--国家统计局

路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局周一公布的题为“一季度国民经济运行开局良好”的新闻稿全文：

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了紮实基础。

初步核算，一季度国内生产总值180,683亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。分产业看，第一产业增加值8,654亿元，同比增长3.0%；第二产业增加值70,005亿元，增长6.4%；第三产业增加值102,024亿元，增长7.7%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.3%。

一、种植结构优化调整，农业生产总体稳定

据全国11万农户种植意向调查显示，2017年全国稻谷意向种植面积减少0.3%，小麦减少0.8%，玉米减少4.0%，大豆增长8.1%，棉花减少0.7%。目前，全国冬小麦长势良好，一、二类苗播种面积比重达到84.8%。一季度，猪牛羊禽肉产量2,249万吨，同比增长0.2%，其中猪肉产量1,468万吨，增长0.2%。生猪存栏41,095万头，同比增长0.1%；生猪出栏19,149万头，增长0.2%。

二、工业增速明显加快，企业利润快速增长

一季度，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.8%，增速比上年同期加快1.0个百分点，比上年全年加快0.8个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长6.2%，集体企业增长0.5%，股份制企业增长6.9%，外商及港澳台商投资企业增长6.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比下降2.4%，制造业增长7.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.9%。工业结构继续优化，高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长13.4%和12.0%，增速分别比规模以上工业快6.6和5.2个百分点，比上年全年快2.6和2.5个百分点。规模以上工业企业产销率达到97.2%。3月份，规模以上工业增加值同比增长7.6%，比1-2月份加快1.3个百分点，环比增长0.83%。

1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额10,157亿元，同比增长31.5%，比上年全年加快23.0个百分点。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.92%，比上年同期提高0.8个百分点。

三、服务业较快增长，景气度持续较高

一季度，全国服务业生产指数同比增长8.3%，增速比上年同期加快0.1个百分点。其中，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业保持较快增长态势，批发零售业和住宿餐饮业增速明显回升。3月份，全国服务业生产指数同比增长8.3%，增速比1-2月份加快0.1个百分点，与上年同期持平。

3月份，服务业商务活动指数为54.2%，比上月提高1.0个百分点，比上年同月提高1.1个百分点，景气度持续较高。其中，零售业、航空运输业、邮政业、互联网及软件信息技术服务业、货币金融服务、资本市场服务和保险业等商务活动指数均位于55.0%以上的较高景气区间。

四、固定资产投资稳中有升，商品房待售面积继续减少

一季度，全国固定资产投资（不含农户）93777亿元，同比增长9.2%，增速比上年全年加快1.1个百分点，比今年1-2月份加快0.3个百分点。其中，国有控股投资33,087亿元，增长13.6%；民间投资57,313亿元，增长7.7%，比1-2月份加快1.0个百分点，占全部投资的比重为61.1%。分产业看，第一产业投资2,335亿元，增长19.8%；第二产业投资35,094亿元，增长4.2%，其中制造业投资29,325亿元，增长5.8%；第三产业投资56,349亿元，增长12.2%。基础设施投资18,997亿元，增长23.5%。高技术产业投资增长22.6%，增速快于全部投资13.4个百分点。固定资产投资到位资金106,081亿元，同比下降2.9%，降幅比1-2月份收窄5.1个百分点。新开工项目计划总投资62,015亿元，同比下降6.5%。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.87%。

一季度，全国房地产开发投资19,292亿元，同比增长9.1%，增速比上年全年加快2.2个百分点，比今年1-2月份加快0.2个百分点；其中，住宅投资增长11.2%。房屋新开工面积31,560万平方米，同比增长11.6%，其中住宅新开工面积增长18.1%。全国商品房销售面积29,035万平方米，增长19.5%，其中住宅销售面积增长16.9%。全国商品房销售额23,182亿元，增长25.1%，其中住宅销售额增长20.2%。房地产开发企业土地购置面积3,782万平方米，同比增长5.7%。3月末，全国商品房待售面积68,810万平方米，比2月末减少1,745万平方米。一季度，房地产开发企业到位资金35,666亿元，同比增长11.5%。

五、市场销售基本稳定，网上零售保持较快增长

一季度，社会消费品零售总额85,823亿元，同比增长10.0%，增速比上年全年回落0.4个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额37,460亿元，增长7.9%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额73,398亿元，增长9.7%；乡村消费品零售额12,426亿元，增长11.9%。按消费类型分，餐饮收入9,196亿元，增长10.8%；商品零售76,627亿元，增长9.9%，其中限额以上单位商品零售35,248亿元，增长7.9%。消费升级类商品增长较快，文化办公用品增长14.8%，通讯器材增长11.0%，体育娱乐用品类增长17.3%，家具增长12.6%，建筑及装潢材料增长14.8%。3月份，社会消费品零售总额同比增长10.9%，比1-2月份加快1.4个百分点，环比增长0.84%。

一季度，全国网上零售额14,045亿元，同比增长32.1%。其中，实物商品网上零售额10,674亿元，增长25.8%，占社会消费品零售总额的比重为12.4%，同比提高1.8个百分点。

六、进出口较快增长，外贸结构改善

一季度，进出口总额61,986亿元，同比增长21.8%，上年全年为下降0.9%。其中，出口33,268亿元，增长14.8%；进口28,718亿元，增长31.1%。进出口相抵，顺差4,549亿元。一般贸易进出口比重提升，一季度一般贸易进出口增长23.2%，占进出口总额的56.2%，比上年同期提高0.6个百分点。机电产品仍为出口主力，一季度机电产品出口增长15.1%，占出口总额的58.1%。对部分“一带一路”沿线国家进出口增长，一季度我国对俄罗斯、巴基斯坦、波兰、哈萨克斯坦和印度等国进出口分别增长37%、18.7%、19%、69.3%和27.7%。3月份，进出口总额23,142亿元，同比增长24.2%。其中，出口12,393亿元，增长22.3%；进口10,749亿元，增长26.3%。

一季度，规模以上工业企业实现出口交货值27,946亿元，同比增长10.3%。3月份，规模以上工业企业实现出口交货值10,737亿元，增长12.9%。

七、居民消费价格温和上涨，工业品价格涨势放缓

一季度，全国居民消费价格同比上涨1.4%，涨幅比上年同期回落0.7个百分点。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.1%。分类别看，食品烟酒价格同比下降0.8%，衣着上涨1.2%，居住上涨2.4%，生活用品及服务上涨0.6%，交通和通信上涨2.0%，教育文化和娱乐上涨2.5%，医疗保健上涨5.1%，其他用品和服务上涨3.6%。在食品烟酒价格中，粮食价格上涨1.3%，猪肉价格上涨0.9%，鲜菜价格下降18.8%。3月份，全国居民消费价格同比上涨0.9%，涨幅比2月份扩大0.1个百分点，环比下降0.3%。

一季度，工业生产者出厂价格同比上涨7.4%，上年同期为下降4.8%。3月份，工业生产者出厂价格同比上涨7.6%，涨幅比2月份回落0.2个百分点，环比上涨0.3%。一季度，工业生产者购进价格同比上涨9.4%；3月份同比上涨10.0%，环比上涨0.5%。

八、居民收入与经济增长同步，城乡收入差距继续缩小

一季度，全国居民人均可支配收入7,184元，同比名义增长8.5%，扣除价格因素实际增长7.0%，收入增速比GDP增速高0.1个百分点。按常住地分，城镇居民人均可支配收入9,986元，扣除价格因素实际增长6.3%；农村居民人均可支配收入3,880元，扣除价格因素实际增长7.2%。城乡居民人均收入倍差2.57，比上年同期缩小0.02。全国居民人均可支配收入中位数6,067元，同比名义增长6.7%。全国居民人均消费支出4,796元，同比名义增长7.7%，扣除价格因素实际增长6.2%。2月末，外出务工农村劳动力总量17,253万人，比上年同期增加454万人，增长2.7%。外出务工农村劳动力月均收入3,483元，增长6.4%。

九、供给侧结构性改革深入推进，经济结构持续优化

“三去一降一补”取得新进展。一季度，规模以上工业产能利用率为75.8%，比上年四季度提高2.0个百分点。原煤产量同比下降0.3%。3月末，商品房待售面积同比下降6.4%，降幅比上年末扩大3.2个百分点。工业企业资产负债率及成本下降，2月末规模以上工业企业资产负债率为56.2%，同比下降0.6个百分点；1-2月份规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.91元，同比减少0.28元。短板领域投资加快，一季度生态保护和环境治理业、公共设施管理业、农业、水利管理业投资分别增长48.1%、27.4%、24.6%和18.3%，分别快于全部投资38.9、18.2、15.4和9.1个百分点。

产业结构继续优化，一季度第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.5%，高于第二产业17.8个百分点。需求结构继续改善，一季度最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为77.2%。新动能快速成长，一季度战略性新兴产业增加值同比增长10.3%，增速比规模以上工业高3.5个百分点。节能降耗稳步推进，一季度单位国内生产总值能耗同比下降3.8%。

总的来看，一季度国民经济保持了稳中向好发展势头，经济增速略有回升，结构调整持续推进，创新发展步伐加快，民生改善紮实有效，积极因素累积增多，经济运行开局良好。但也要看到，国际环境仍然错综复杂，国内结构性矛盾还比较突出，巩固持续向好态势尚需进一步努力。下阶段，要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，切实贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，有效引导社会预期，深化创新驱动发展，撸起袖子加油干，促进经济持续向好，实现平稳健康发展。（完）

参看详情，请点击统计局网站 here (整理 李文科; 审校 杨淑祯)