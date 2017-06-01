表格：韩国第一季GDP上修为较前季增长1.1%，受建筑业提振

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月2日 - 下表为韩国央行周五公布的2017年1-3月国内生产 总值(GDP)修正数据细节： 较前季变动百分比，经季节调整： 修正值 *初估值 GDP增长率 1.1 0.9 各产业增长率： 农林渔业 5.9 6.4 制造业 2.1 2.0 建筑业 5.3 4.0 服务业 0.2 0.1 按支出类别增长率： 民间消费 0.4 0.4 政府支出 0.5 0.5 设备投资 4.4 4.3 建筑投资 6.8 5.3 IP产品投资 0.3 -0.2 商品和服务出口 2.1 1.9 商品和服务进口 4.8 4.3 较上年同期百分比变化： 修正值 *初估值 GDP增长率 2.9 2.7 各产业增长率: 农林渔业 -2.4 -2.0 制造业 4.5 4.4 建筑业 12.2 10.8 服务业 1.7 1.5 按支出类别增长率： 民间消费 2.0 2.0 政府支出 2.7 2.7 设备投资 14.4 14.3 建筑投资 11.3 9.7 IP产品投资 2.7 2.2 商品和服务出口 3.9 3.7 商品和服务进口 9.9 9.4 过去几季GDP增长率(百分比变化，经修正)： 较前季 较上年同期 2016年第四季 0.5 2.4 2016年第三季 0.5 2.6 2016年第二季 0.9 3.4 2016年第一季 0.5 2.9 往年全年GDP增长率数据(百分比)： 2016年 2.8 2015年 2.8 2014年 3.3 2013年 2.9 2012年 2.3 2011年 3.7 注：*为4月27日公布的初值 。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为