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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 11:32 BJT

澳新汇市：澳元受GDP数据强于预期推动升至一个月高位，新西兰元持坚

路透悉尼/惠灵顿6月7日 - 澳元周三跃升至一个月高位，因国内经济增长数据胜过了投资者预期，在空头中掀起了一轮回补潮。

新西兰元兑美元上涨，靠近三个月高位，因美元表现疲软且该国主要出口获利商品乳品拍卖结果强劲。

澳元兑美元自0.7500美元涨至0.7540美元，此前政府数据显示，澳洲第一季经济较前季增长0.3%，较上年同期增长1.7%。

虽然这样的结果较为平淡，但却与上季经济可能已陷入萎缩的猜测相悖。

“市场原以为数据较弱，所以结果出来后提振了澳元，”澳洲国民银行(NAB)经济学家Tapas Strickland表示。

“所以总体来看，尽管这是偏软的数据，但也没有一些人先前预期的那么疲弱，给予澳洲央行的降息压力也较小。”

市场预期的澳洲央行再度降息机率下降。银行间利率期货显示，市场现在预期年底前降息的可能性只有五分之一左右。

新西兰元兑美元一度触及2月底以来高点0.7206，后来回落至0.7184。GDP数据提振澳元，澳元兑新西兰元从1.0433升至1.0492新西兰元。(完) (编译 孙国玉/张涛；审校 杜明霞/郑茵)
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