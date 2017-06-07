澳新汇市：澳元受GDP数据强于预期推动升至一个月高位，新西兰元持坚

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透悉尼/惠灵顿6月7日 - 澳元周三跃升至一个月高位，因国内经济增长数据胜过了投资者预期，在空头中掀起了一轮回补潮。
新西兰元兑美元上涨，靠近三个月高位，因美元表现疲软且该国主要出口获利商品乳品拍卖结果强劲。
澳元兑美元自0.7500美元涨至0.7540美元，此前政府数据显示，澳洲第一季经济较前季增长0.3%，较上年同期增长1.7%。
虽然这样的结果较为平淡，但却与上季经济可能已陷入萎缩的猜测相悖。
“市场原以为数据较弱，所以结果出来后提振了澳元，”澳洲国民银行(NAB)经济学家Tapas Strickland表示。
“所以总体来看，尽管这是偏软的数据，但也没有一些人先前预期的那么疲弱，给予澳洲央行的降息压力也较小。”
市场预期的澳洲央行再度降息机率下降。银行间利率期货显示，市场现在预期年底前降息的可能性只有五分之一左右。
新西兰元兑美元一度触及2月底以来高点0.7206，后来回落至0.7184。GDP数据提振澳元，澳元兑新西兰元从1.0433升至1.0492新西兰元。(完) (编译 孙国玉/张涛；审校 杜明霞/郑茵)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为