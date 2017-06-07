澳洲股市：收平盘，第一季GDP数据提供支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月7日 - 澳洲股市周三收平盘，此前数据显示澳洲第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%，高于预期。
指标S&P/ASX 200指数收低0.274点，报5,667.2点，日内基本持平，收复稍早0.4%的跌幅。
澳洲四大银行涨幅介于0.3-0.7%，医疗保健公司CSL Ltd涨0.9%。
金价和铜价上涨提振矿业类股。力拓和Newcrest Mining分别上扬0.3%和0.7%。必和必拓下跌0.6%。
互联网企业Vocus Group涨幅最大，上涨21.7%，此前私募股权公司KKR & Co LP提出以16.6亿美元收购Vocus。
指标股指的下跌由消费类和工业类股引领，零售商西农(WESFARMERS)下挫2.9%，收费公路运营商Transurban跌1.4%。(完) (编译 杜明霞/王琛；审校 王兴亚/刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为