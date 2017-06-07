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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 15:01 BJT

澳洲股市：收平盘，第一季GDP数据提供支撑

路透6月7日 - 澳洲股市周三收平盘，此前数据显示澳洲第一季国内生产总值(GDP)较前季增长0.3%，高于预期。

指标S&P/ASX 200指数收低0.274点，报5,667.2点，日内基本持平，收复稍早0.4%的跌幅。

澳洲四大银行涨幅介于0.3-0.7%，医疗保健公司CSL Ltd涨0.9%。

金价和铜价上涨提振矿业类股。力拓和Newcrest Mining分别上扬0.3%和0.7%。必和必拓下跌0.6%。

互联网企业Vocus Group涨幅最大，上涨21.7%，此前私募股权公司KKR & Co LP提出以16.6亿美元收购Vocus。

指标股指的下跌由消费类和工业类股引领，零售商西农(WESFARMERS)下挫2.9%，收费公路运营商Transurban跌1.4%。(完) (编译 杜明霞/王琛；审校 王兴亚/刘秀红)
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