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债券 | 2017年 6月 12日 星期一 14:51 BJT

法国央行：维持第二季GDP增长0.5%的预估不变

路透巴黎6月12日 - 法国央行周一维持之前对第二季国内生产总值(GDP)增长0.5%的预估不变，预计6月服务业和建筑业将回升。

5月法国央行的工业企业景气指数为105，4月上修后也为105，创六年来最高水准。

5月服务业景气指数为101，4月上修后也为101。

法国央行称，商界领袖预计6月建筑和服务业将好转，但工业生产增幅料放缓。(完) (编译 汪红英；审校 李春喜)
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