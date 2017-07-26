欧洲汇市：英镑小跌，因英国第二季GDP数据降低央行升息预期

路透伦敦7月26日 - 英镑周三微跌，此前英国公布的数据显示，经济在第一季几乎停滞之后，第二季经济增长仅略微加快，这给期望未来数月央行升息的预期泼了冷水。

英国国家统计局公布，英国第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.3%(路透调查预估为增长0.3%)，第一季为增长0.2%。这个数据可能增强央行将在下周会议上维持利率在纪录低点的预期。

最近几周英镑兑美元涨至10个月高点，因为英国央行官员发表了一系列立场强硬的讲话，推高了央行不久可能升息的预期，或许就在年底之前。

但英国央行2017年的经济增长预估为1.9%。周三的数据显示，英国经济今年上半年同比仅增长1%。

英镑兑美元从数据公布前的1.3033下滑至1.3010，日内跌0.1%。

“数据表现和市场预期相符，却也给英镑带来较大利空，其原因就在于没有达到英国央行的预估，”法国巴黎银行外汇策略师Sam Lynton-Brown称。

他并称英国央行接下来有可能开始克制部分鹰派言论，从而令英镑承压。他指出英国央行此前的偏鹰派表态旨在支撑英镑。

英镑兑欧元日内涨0.1%至0.8928，但仍未远离上周所及八个月低位。

很多分析师称，英镑/美元最近几周表现相对强韧，主要归因于美元的全线走疲。他们并称英退进展会继续是影响英镑走势的主要因素。自去年6月英退公投以来，英镑/美元已累计下跌近14%。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 高琦/张明钧)