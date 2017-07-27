表格：韩国第二季GDP较前季增0.6%，较上年同期增2.7%

路透首尔7月27日 - 韩国央行周四估算，第二季国内生产总值(GDP)较前季增长0.6%， 增速几乎较第一季下降一半，因稍早支撑整体经济的建筑业活动放缓。 下表为韩国央行公布4-6月GDP初值的细节： 较前季变动百分比，经季节调整： 2017年第二季 *2017年第一季 GDP成长率 0.6 1.1 各产业GDP成长率： 农林渔业 -2.5 5.9 制造业 -0.2 2.1 建筑业 -0.3 5.3 服务业 0.8 0.2 按支出类别成长率： 民间消费 0.9 0.4 政府消费 1.1 0.5 设备投资 5.1 4.4 建筑投资 1.0 6.8 知识产权产品投资 0.9 0.3 出口(商品&服务) -3.0 2.1 进口(商品&服务) -1.0 4.8 (较上年同期变动百分比) 2017年第二季 *2017年第一季 GDP成长率 2.7 2.9 各产业GDP成长率: 农林渔业 -0.6 -2.4 制造业 3.3 4.5 建筑业 8.8 12.2 服务业 1.9 1.7 按支出类别成长率： 民间消费 2.2 2.0 政府消费 3.2 2.7 设备投资 17.2 14.4 建筑投资 8.9 11.3 知识产权产品投资 2.2 2.7 出口(商品&服务) -0.1 3.9 进口(商品&服务) 6.5 9.9 * 为6月2日公布的修正值。 过去几季GDP成长率(百分比变化) 较前季 较上年同期 2017第一季 1.1 2.9 2016第四季 0.5 2.4 2016第三季 0.5 2.6 2016第二季 0.9 3.4 2016第一季 0.5 2.9 2015第四季 0.7 3.2 2015第三季 1.3 3.0 2015第二季 0.4 2.4 2015第一季 0.8 2.6 往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比)： 2016 2.8 2015 2.8 2014 3.3 2013 2.9 2012 2.3 2011 3.7 (完) (编译 李爽 审校 张若琪)