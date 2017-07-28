《全球汇市》美元反弹后走势停滞，冀望于美国GDP数据提供支撑

* 美元因乐观经济数据而反弹，等待美国GDP公布以获得更多动力 * 美国第二季经济成长料加速 * 欧元/美元从两年半高点回落 路透东京7月28日 - 美元兑主要货币周五走势迟滞，稍早的温和反弹走势逐步消退，静待美国第二季经济成长数据在今日稍晚公布。 美元指数 持平于93.872，上日收高0.2%。 美元本周中段一度跌至13个月低位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明暗示其不急于再次升息。之后美国耐久财订单和贸易数据乐观推动美债收益率上升，美元周四受到提振。 目前市场关注焦点是1230GMT出炉的美国第二季国内生产总值(GDP)数据。 分析师预计，美国第二季GDP环比年率为增长约2.6%，高于第一季的1.4%。若数据表现稳健，无疑会让近期下跌的美元获得喘息之机。 最近美元多头没有什么欢呼的理由，受累于针对美国特朗普政府与俄罗斯关系的调查，以及税改和基建支出计划很快实施的可能性下降。 “美联储会议后的美元跌势看来有些过头了，所以自然会有反弹，”大和证券高级汇市策略师Yukio Ishizuki表示。 “如果美国经济数据结果表现强劲，那么美元可能会有更多买盘。不过，不太可能重现以往美元一马当先的光景，因为其他国家正将追随美国，试图把货币政策回归正常化。” 由于市场预期欧洲央行将提早展开其逐步退出货币宽松的脚步，而非推迟退出，欧元因此受益。今年迄今，欧元兑美元已上涨约11%。 欧元兑美元 最新上涨0.1%，报1.1689美元，隔夜下跌约0.5%，从两年半高点1.1777滑落。本周欧元料上涨0.2%。 美元兑日圆 跌0.15%至111.110日圆，逆转上日的温和涨势。该货币对本周周线料跌1.2%，本周曾跌至六周低点110.625。 澳元兑美元 涨0.2%至0.7979。 由于美元本周多数时候表现不佳，澳元强劲走高，周四曾涨至26个月高位0.8066。铜和铁矿石等商品价格上涨也支撑了澳元。 新西兰元兑美元 报0.7505，周四曾涨至0.7557，为2015年5月以来最高。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1679 1.1676 +0.03 +11.09 1.0513 美元/日圆 110.99 111.22 -0.21 -5.03 116.87 欧元/日圆 129.63 129.87 -0.18 +5.27 123.14 美元/瑞郎 0.9689 0.9648 +0.42 -4.80 1.0178 英镑/美元 1.3074 1.3066 +0.06 +5.98 1.2336 美元/加元 1.2546 1.2551 -0.04 -6.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.7424 6.7443 -0.03 -3.30 6.9726 澳元/美元 0.7963 0.7963 +0.00 +10.37 0.7215 新西兰元/美元 0.7496 0.7489 +0.09 +8.00 0.6941 澳元/日圆 88.430 88.630 -0.23 +4.87 84.320 新西兰元/日圆 83.220 83.290 -0.08 +2.53 81.170 英镑/日圆 145.11 145.30 -0.13 +0.76 144.02 澳元/新西兰元 1.0623 1.0636 -0.12 +2.31 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 郑茵/杜明霞/陈宗琦/王颖；审校 王丽鑫/许娜/李婷仪/戴素萍)