新兴汇市：亚币小幅下滑，等待美国GDP数据出炉

路透7月28日 - 亚币周五从昨日触及的高点回落，投资者等待美国今日晚间公布第二季的经济增长数据。 亚币周四上扬，因之前美联储对通胀的审慎评估推动美元跌至13个月低点，重燃投资者对新兴市场的兴趣。 分析师预计，美国经济第二季料增长约2.6%，第一季增幅为1.4%。数据如果强劲将支撑美元，并放缓资金流入亚币的步伐。 韩元兑美元 周四触及四个月高位后，今日小跌。韩元本周料录得微小跌幅，结束周线二连涨。 韩股 周五盘初跌至两周低点，本周料录得跌幅。 “美元兑G10货币及新兴货币由隔夜表现获得一些正面助力，因此亚洲货币今天呈现一致反应，”华侨银行外汇策略分析师Emmanuel Ng称。 “此外，投资组合净流入的题材并非完全支持亚币短期走强，”他称。 印度卢比兑美元 由两个月高点拉回。印度卢比本周有望连续第三周录得涨幅。 因泰国国定假期影响，泰铢 未交易。 中国人民币兑美元 周五脱离九个月高位，随中间价下跌，且美元从数月低点反弹。 今日人民币兑美元中间价 报6.7373元，上日为6.7307元。 人民币兑美元周线仍可望连续第三周上涨。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.98 111.22 +0.22 +5.49 117.07 坡元 1.3596 1.3590 -0.04 +6.58 1.4490 台币 30.275 30.252 -0.08 +6.62 32.279 韩元 1120.70 1112.80 -0.70 +7.76 1207.70 菲律宾披索 50.58 50.56 -0.04 -1.70 49.72 印尼卢比 13328.00 13317.00 -0.08 +1.07 13470.00 印度卢比 64.15 64.11 -0.07 +5.87 67.92 马币 4.2790 4.2760 -0.07 +4.80 4.4845 人民币 6.7481 6.7409 -0.11 +2.94 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 白云/蔡美珍/艾茂林; 审校 孙茉莉/于春红/王兴亚)