《分析师观点》台湾调高今年GDP预估至1.92%，料央行上半年仍按兵不动

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透台北2月15日 - 台湾主计总处周三公布，将2017年经济成长率预估上修至1.92%， 原估为成长1.87%；通膨率预估上修至1.08%，原估为成长0.75%。
主计总处并公布2016年第四季经济成长率统计值为成长2.88%，高于概估值的成长2.58%。此为七季以来高位，前高是2015年第一季的4.01%。
台湾央行去年第四季全体理监事会议，连两季决议重贴现率持平在1.375%。
以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：
最新预估 11月时预估
2017年GDP年变动率 +1.92 +1.87
2017年CPI年变动率 +1.08 +0.75
--2017年出口 +8.50 +4.95
--2017年进口 +9.77 +5.79
**市场评论
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。