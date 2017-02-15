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亚洲 | 2017年 2月 15日 星期三 16:28 BJT

《分析师观点》台湾调高今年GDP预估至1.92%，料央行上半年仍按兵不动

路透台北2月15日 - 台湾主计总处周三公布，将2017年经济成长率预估上修至1.92%， 原估为成长1.87%；通膨率预估上修至1.08%，原估为成长0.75%。

主计总处并公布2016年第四季经济成长率统计值为成长2.88%，高于概估值的成长2.58%。此为七季以来高位，前高是2015年第一季的4.01%。

台湾央行去年第四季全体理监事会议，连两季决议重贴现率持平在1.375%。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 11月时预估

2017年GDP年变动率 +1.92 +1.87

2017年CPI年变动率 +1.08 +0.75

--2017年出口 +8.50 +4.95

--2017年进口 +9.77 +5.79

**市场评论
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