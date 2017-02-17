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亚洲 | 2017年 2月 17日 星期五 19:14 BJT

东南亚股市：新加坡股市受GDP数据带动收高；印尼股市下跌

    路透2月17日 - 新加坡股市      周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。
    
    新加坡股市      上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。
    
    新加坡股市周线上涨0.2%。
    
    大华银行         上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。
    
    “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。

    吉宝企业         上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering         跳涨6.5%至近22个月高位。
    
    印尼股市       收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。
    
    菲律宾股市      亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。
    
    泰国股市       略微收高，连三日上涨，但周线收低0.4%。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    汤森路透东南亚指数                 370.20    -0.30   -0.08   +5.90   349.57
    新加坡                            3107.65    10.96   +0.35   +7.88  2880.76
    马来西亚                          1707.68     0.09   +0.01   +4.02  1641.73
    泰国                              1577.84     1.79   +0.11   +2.26  1542.94
    印尼                              5350.93   -27.07   -0.50   +1.02  5296.71
    菲律宾                            7244.79   -38.46   -0.53   +5.91  6840.64
    越南                               707.83    -1.52   -0.21   +6.46   664.87
    (完) (编译/审校 李婷仪/龚芳)
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