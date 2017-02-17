东南亚股市：新加坡股市受GDP数据带动收高；印尼股市下跌

路透2月17日 - 新加坡股市 周五收高，因经济数据强劲；印尼股市则连跌第三日，非必需性消费类股票及金融股拖累大盘。 新加坡股市 上涨0.4%，连涨第三日。数据显示新加坡第四季经济增长12.3%，优于政府初步公布的9.1%增幅，数据公布后带动金融股走扬。 新加坡股市周线上涨0.2%。 大华银行 上涨1.7%，收在两个月高位，尽管该行公布季度获利下降。 “大华银行所公布的2016年第四季财报是同业中最佳，显然是因为该行主动‘清理’石油服务业资产品质，”花旗研究报告称。 吉宝企业 上涨1.7%，收在2015年11月以来高点；Singapore Technologies Engineering 跳涨6.5%至近22个月高位。 印尼股市 收跌0.5%，以两周低位作收。指数周线收低0.4%。 菲律宾股市 亦收低0.5%，受工业及电讯类股跌势拖累。指数周线收涨0.1%。 泰国股市 略微收高，连三日上涨，但周线收低0.4%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 370.20 -0.30 -0.08 +5.90 349.57 新加坡 3107.65 10.96 +0.35 +7.88 2880.76 马来西亚 1707.68 0.09 +0.01 +4.02 1641.73 泰国 1577.84 1.79 +0.11 +2.26 1542.94 印尼 5350.93 -27.07 -0.50 +1.02 5296.71 菲律宾 7244.79 -38.46 -0.53 +5.91 6840.64 越南 707.83 -1.52 -0.21 +6.46 664.87 (完) (编译/审校 李婷仪/龚芳)