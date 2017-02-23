德国数据：第四季GDP确认较前季成长0.4%，受内需推动

标题新闻：美国参议院共和党领袖麦康奈尔预计要通过医改议案前路艰难，但对税改较为乐观
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透柏林2月23日 - 周四公布的数据显示，德国经济2016年第四季按季增幅升至0.4%，因政府支出上升、民间消费及建筑活动增多大大抵消了对外贸易净额的拖累。
德国联邦统计局确认了第四季国内生产总值(GDP)增长初值，称当季出口增长1.8%，进口增3.1%，意味着对外贸易净额给GDP的贡献为负0.4个百分点。
政府支出跳增0.8%，对经济成长率贡献0.2个百分点。德国当局正花费数以10亿欧元计的经费，来安顿并整合2015年初以来抵达此地的逾100万难民，许多难民是来自于叙利亚及伊拉克的战区。
家庭支出较前季成长0.3%，亦对GDP成长率贡献0.2个百分点。消费者正受惠于创纪录高位的就业、实质薪资升高及低借贷成本。
第四季建设投资增加1.6%，对经济成长贡献0.2个百分点。德国人口不断增加、就业保障提升、以及创纪录低点的利率，正带动地产热潮。(完) (编译 刘秀红/张明钧; 审校 艾茂林/高琦)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。