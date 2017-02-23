德国数据：第四季GDP确认较前季成长0.4%，受内需推动

路透柏林2月23日 - 周四公布的数据显示，德国经济2016年第四季按季增幅升至0.4%，因政府支出上升、民间消费及建筑活动增多大大抵消了对外贸易净额的拖累。

德国联邦统计局确认了第四季国内生产总值(GDP)增长初值，称当季出口增长1.8%，进口增3.1%，意味着对外贸易净额给GDP的贡献为负0.4个百分点。

政府支出跳增0.8%，对经济成长率贡献0.2个百分点。德国当局正花费数以10亿欧元计的经费，来安顿并整合2015年初以来抵达此地的逾100万难民，许多难民是来自于叙利亚及伊拉克的战区。

家庭支出较前季成长0.3%，亦对GDP成长率贡献0.2个百分点。消费者正受惠于创纪录高位的就业、实质薪资升高及低借贷成本。