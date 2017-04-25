德国经济：政府将今明两年GDP增长预估上调至1.5%和1.7%--消息人士

美国政经：费城联储总裁称共和党人士对美国税政看法不一致
路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一决策者周二表示，共和党人士致力于重整美国赋税政策，以及整体而言经济需要财政政策更加确实，但国会和白宫的共和党人士看法不同调。
路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。
这两位官员称，政府目前预估2017年和2018年国内生产总值(GDP)分别增长1.5%和1.7%，均较1月时的前预估值上调0.1个百分点。
他们称，今明两年就业市场料将增加大约100万个新就业岗位，这可能支持内需并提振收税收。
德国经济部长吉普理斯(Brigitte Zypries)将在周三公布政府最新预估。这将是将于5月中旬发布的最新税收收入预估的基础。(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透纽约5月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一决策者周二表示，共和党人士致力于重整美国赋税政策，以及整体而言经济需要财政政策更加确实，但国会和白宫的共和党人士看法不同调。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/24 美国 发售两年期浮息债券 5/24 美国 发售五年期公债 5/24 德国 标售10年期联邦债券 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/24/2017 两年期浮息债券 05/18/2017 05/26/2017 05/24/2017 五年期公债 05/18/2017 05/31/2017 05/25/2017 七年期公债 05/18/2017 05/31/2017 05/30/2017 四周期国库券 05/25/2017 06/01/2017