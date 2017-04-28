欧元债市：欧债收益率及欧元均上涨，受到区域内多国强劲GDP数据提振

路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四讲话基调谨慎，推动欧元区公债收益率下跌，但周五出炉的经济数据强化了外界对于当前超宽松政策立场不会持久的认识。

西班牙、奥地利和法国第一季国内生产总值(GDP)数据均表明，欧元区经济前景在改善。

这对通胀的意义非常关键。欧元区4月通胀数据将于0900GMT出炉。

4月欧元区消费者调和物价指数(HICP)同比料上升1.8%，距离欧洲央行略低于2%的目标不远。

“经济增长对通胀的意义备受关注，尤其是对近期十分稳定的核心通胀率的影响，”德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Daniel Lenz表示。

周五公布的西班牙经济产出数据尤其引人关注。该国第一季GDP较前季成长0.8%，较上年同期成长3%，超过预期。

奥地利和法国第一季经济也呈现扩张，即便后者的增速慢于预期。

比利时经济增长数据将于1300GMT公布，路透调查预计较前季增长0.4%。

欧元区公债收益率普遍涨1-2个基点。10年期德债收益率涨2个基点报0.32%。