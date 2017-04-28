欧元债市：欧债收益率及欧元均上涨，受到区域内多国强劲GDP数据提振

南非汇市：兰特兑美元升至四周高位，因传闻非国大将讨论罢免总统祖马
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。
* 欧元区二线国家公债收益率表现：tmsnrt.rs/2pAsiWU
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四讲话基调谨慎，推动欧元区公债收益率下跌，但周五出炉的经济数据强化了外界对于当前超宽松政策立场不会持久的认识。
西班牙、奥地利和法国第一季国内生产总值(GDP)数据均表明，欧元区经济前景在改善。
这对通胀的意义非常关键。欧元区4月通胀数据将于0900GMT出炉。
4月欧元区消费者调和物价指数(HICP)同比料上升1.8%，距离欧洲央行略低于2%的目标不远。
“经济增长对通胀的意义备受关注，尤其是对近期十分稳定的核心通胀率的影响，”德国中央合作银行(DZ BANK)分析师Daniel Lenz表示。
周五公布的西班牙经济产出数据尤其引人关注。该国第一季GDP较前季成长0.8%，较上年同期成长3%，超过预期。
奥地利和法国第一季经济也呈现扩张，即便后者的增速慢于预期。
比利时经济增长数据将于1300GMT公布，路透调查预计较前季增长0.4%。
欧元区公债收益率普遍涨1-2个基点。10年期德债收益率涨2个基点报0.32%。
法国和德国10年期公债利差周五稳定在46个基点，脱离周一低点，但远低于上周五收盘时的62.5个基点。(完) (编译 刘秀红/李爽 审校 张涛/于春红)
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。
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路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。