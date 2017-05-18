菲律宾数据：第一季GDP同比增幅6.4%，为一年半以来最慢

标题新闻：3月全球精炼铜市场短缺5000吨，2月为过剩10.2万吨，今年前三个月过剩16.4万吨-ICSG
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路透马尼拉5月18日 - 菲律宾统计机构网站截至0131 GMT公布的数据显示，菲律宾经济第一季度较上年同期扩张6.4%，为一年半以来最慢增速，也低于市场预期。
政府定于周四0200GMT公布官方第一季度国内生产总值(GDP)数据。菲律宾统计局网站上数据的日期为5月16日。
路透调查的分析师此前预计，菲律宾第一季经济同比增幅为6.8%，去年第四季为6.6%。
最新增长数据与2015年第三季度的6.4%相同。(完) (编译 王颖；审校 龚芳)
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