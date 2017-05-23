版本:
中国
债券 | 2017年 5月 23日 星期二 14:17 BJT

德国数据：出口与投资推动第一季GDP增长

路透柏林5月23日 - 周二公布的数据显示，德国经济2017年第一季增长速度提高至0.6%，受助于强劲的出口、机械和建筑投资增加、以及家庭和政府支出稳健。

联邦统计局表示，第一季出口增长1.3%，进口增加0.4%，意味着净贸易为国内生产总值(GDP)增长贡献了0.4个百分点。第一季GDP初值亦为增长0.6%。

第一季建筑投资增长2.3%，是三年来最强劲的增幅，为GDP增长贡献0.2个百分点。人口不断增长，就业保障增强和处于记录低位的利率，正在促进推动德国房地产繁荣。

机械和设备投资增加1.2%，为GDP增速贡献了0.1个百分点，表明尽管政治风险令经济增长前景蒙阴，但企业仍继续推动投资。

第一季家庭支出小升0.3%，为GDP增速贡献0.2个百分点。就业创纪录高点，实质薪资增加以及借款成本低廉，令德国消费者获益匪浅。

公共支出增加0.4%，为经济增速贡献0.1个百分点。

联邦统计局亦确认，2016年第四季经济增长季率为0.4%。(完) (编译 张涛/孙茉莉; 审校 张若琪/王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐