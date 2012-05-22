大摩将中国今年GDP增长预期由9.0%降至8.5%

路透上海5月22日电---摩根士丹利(MS.N)大中华区首席经济学家乔虹发布最新报告称,将今年中国国内生产总值(GDP)增长预期从9.0%下调至8.5%,因中国第一季和4月份的经济数据大幅弱於预期,且宏观经济调控政策的放松迟于预期.

报告称,由於通胀回落及就业市场疲弱超预期,管理层可能会很快倾向於政策放松,预计年内中国将有两次存贷款利率下调,每次25个基点;人民币汇率升值步伐可能亦会暂停.

另外,中国的经济刺激政策将从政府主导的基础设施投资,扩大至国企主导的制造业技术设备升级方面的投资.

中国一季度经济为连续第五个季度放缓,增速只有8.1%,二季度初亦未见好转;加上4月外汇占款呈现年内首降,资金面失血严重.两个因素叠加,已经促使中国央行上周末宣布年内第二次调降存准.

而经济下行压力持续加大,让稳增长的问题愈发突出.国务院总理温家宝最新讲话传递出新的政策信号,他表示要把稳增长放在更加重要的位置,有针对性地加强和改善宏观调控,及时适度预调微调.

大摩此前报告预期今年中国仅会降息一次,人民币兑美元汇率今年将升值4.5%.

摩根士丹利报告还指出,相信中国的刺激政策将会自下半年起有效刺激需求,今年经济增长仍将按原先预期的先抑後扬的趋势,因此大摩将明年中国GDP增速预期由之前的8.6%调高至9.0%.

据路透最新调查结果,分析师预计中国二季度经济同比增速料仅有7.9%,之後逐季回升,全年达到8.2%.(完)

--发稿 林琦 审校 乔艳红

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