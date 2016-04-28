（重发）产能过剩的GDP有何用？朱云来看中国经济--今周刊「老谢开讲」

（重发：标题漏字〞朱云来〞看中国经济）

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月28日出版的当期「老谢开讲」专栏)

以「绿丛林！商业新秩序」为主题的二○一六年中国绿公司年会，四月二十二日在山东济南举行，邀请前中国国务院总理朱镕基之子、中金公司前总裁朱云来，参加民营企业金融化发展的圆桌会议，他批评当前各国央行政策，大量印钞票救市，全是过剩的GDP（国内生产毛额）有什么用！这一席话说中了全球经济当前的重点。

朱云来在论坛中表示，现在系统性的投资过剩，应休养生息减少投资，宏观政策需要改革，不能仅靠货币增量来解决经济问题。如果当下存在的产能过剩及结构调整问题，可以用钱来解决的话，早就解决了，他呼吁全球央行不要东救西救，那是扰乱市场机制的。

朱云来也谈到中国房市、股市的问题，他看股市，说指数是市场行为，不能当成政府的业绩指标，股价指数与猪肉、白菜一样，是市场的反映，如果用行政力量干预，往往适得其反。朱云来强调，中国已进入市场化，不能再用计画思惟去控制市场，他说：「用一万亿（兆）就想救三十万亿的市场？」这是无效的。

谈到中国房地产，朱云来也警告中国房地产供应严重过剩，目前全国待售住宅七亿平方公尺，在建住宅四十亿平方公尺，这个供需失衡现象，至少七年才有可能解决。他话锋一转说，要解决现在系统性投资过剩，应休养生息减少投资，不能单靠货币供应量来解决问题。

这些观点与我在过去一年来的看法，十分相近。换句话说，全球经济单靠央行采取的各项手段，例如降息、ＱＥ（量化宽松）、负利率，甚至用直升机撒钱是没有效的。今年日本加入负利率行列，不但没让日圆继续贬值，日股大涨，反而资金逆着日银总裁黑田东彦预期的方向跑。日圆一度升值到一○七．六五，日本股市一度暴跌三千多点。

**欧、日实施负利率，经济越救越惨**

现在喜欢走偏锋的黑田又准备采取更激烈行动，日银可能推出负利率贷款，也就是日本政府直接向日本央行发行债券，政府取得资金就用来减税或增加开支，效果等同央行搭直升机向人民撒钱，假如日银果真如此，那么日银很可能成为全球第一个登上「直升机撒钱」的中央银行。

日银会不会成为全球第一只白老鼠？黑田东彦在国会听证会上直接表示不会，不过黑田喜欢「出其不意」，谁也没有把握。黑田在元月二十九日推出负利率，不但没有救起日本经济，反让日本经济更加雪上加霜，日圆大升值，也让TOYOTA、UNIQLO等大企业吃下不少汇损，负面评价排山倒海而至，这也使得黑田这次要不要「直升机撒钱」，显得犹豫不决。

从欧洲实施负利率，到日本央行实施负利率，经济并没有因增加货币供应量好转，反而未见其利，先受其害。欧洲刚完成一份调查，八九％受访的银行表示，央行政策并无助银行改变过去六个月的贷款额，仅七％认为有助增加放款，问题在有八一％的银行认为，负利率导致银行净利息收入减少，银行业反成负利率最大输家。调查显示，去年第四季，欧洲十五家大型银行，九家盈利下滑，六家出现亏损，当然影响股价。

但是负利率造成信心的下滑才是关键，负利率不但无法提振大家对央行振兴经济的信心，反而让大家保有更多现金，降低消费；于是央行动作愈大，民众的信心愈低。这正是朱云来批评的「东救西救，乱了市场机制」的现象。

**中国企业负债规模达临界点**

这种靠信贷救经济的手法，中国在二○○八年四兆元人民币救市，便留下后遗症，这也是朱云来强调减少系统性投资过剩，减少投资、休养生息的本意。最近投机大鳄索罗斯又有唱衰中国的言论，他认为中国企业负债规模已到达一九九○年日本泡沫戳破时的警戒线。

英国《金融时报》报导，中国第一季债务总额攀升到ＧＤＰ的二三七％新高，经济学家警告，债务居高不下，中国爆发金融危机的风险将升高。很多个别产业都出现债台高筑的问题，像是山西七大上市煤企集团，到去年第三季负债金额高达一．一五兆元人民币，已相当山西省全年ＧＤＰ。金融业负债比超过八○％，煤企倒债风波迭起，银行也成了受灾户。到去年底止，山西银行业不良贷款总额已达八八一．六五亿元人民币，年增加一二三．六二亿元人民币。

最近国际信评机构标普将中国评等从「稳定」转为「负向」。从两个数据来看，二○一六年第一季的社会融资规模总量是六．五九兆元人民币，比去年同期增加一．九二兆元人民币；另一个指标是对实体经济的新增贷款达四．六七兆元人民币，也比去年同期增加一．○六兆元人民币。这两个数字都创了历史新高，比起金融海啸后的四兆元人民币救市，有过而之无不及。

尽管中国政府一直强调，中国不会实施欧美的量化宽松政策，但实际上从信贷量扩张来看，中国不但有ＱＥ，而且比欧美更宽松。今年首季，中国总融资规模增加三○％，银行新增贷款也成长二五．三％，人行称银行新增信贷虽是历史最高水平，但资金都流入实体经济，如果更具体来看，这些流入实体经济的贷款，其实是流进了房地产市场。

**中国经济成长，靠「楼市、信贷」撑盘**

今年第一季中国楼市火爆，尤其是深圳、上海、北京一线城市房市十分火热，新增个人住房贷款也创了历史纪录，个人住房贷款新增一兆元人民币，年增四三○九亿元人民币，也就是说在四．六七兆元人民币的新增贷款中，有超过二○％流入了房地产。而房地产企业获得的资金则有三分之二与银行贷款有关。

今年第一季房地产开发企业到位资金三一九九二亿元人民币，比去年同期增一四．七％，也就是说中国新增贷款中，说是流入实体经济，其实是流向房市。一兆元人民币的房贷总量，创下二○一○年人行开始公布金融机构贷款以来的最高纪录。如果拿全年数字来比较，一五年全年新增个人住房贷款总数二．六六兆元人民币；再从总的余额来看，个人购房贷款总余额是十五．一八兆元人民币，年增二五．五％。

而截至三月底为止，房地产开发商贷款总余额五．二二兆元人民币，年增一三％。这些数据证实了中国经济在首季回稳，ＧＤＰ成长六．七％，房地产复苏是贡献ＧＤＰ最大功臣。

朱云来强调中国经济过度重视「数字」，除了股价指数外，ＧＤＰ数字的膨胀，地方与中央数字的「打架」现象，会比去年还要更严重。

到四月二十五日为止，中国三十一个省市自治区，已有二十八个公布第一季ＧＤＰ，其中有二十四个省分ＧＤＰ成长远高过全国平均的六．七％，排行第二十五的上海，正好是六．七％。成长率高的西藏、重庆、贵州都超过一○％，云南、江西都超过九％。

这种地方经济成长的总量超过全国总量，在中国一直以来都是如此。去年第一季地方公布的ＧＤＰ加总起来，比全国总量多二四○五亿元人民币，今年增加的经济总量可能还会更大。但各省经济高速成长是否代表中国经济软着陆？恐怕也未必，因为这是靠「楼市、信贷」组合在救经济。

**减少投资才能救颓势，但恐造成大失业**

今年首季，中国股市表现欠佳，但房市却欣欣向荣。以广东为例，商品房销售首季成长六四．八％，中国楼市从一线炒到二线，房地产热络也带动建材价格的上涨，像今年来营建用的螺纹钢价已大涨五七％，营建活络造成钢材突然缺料，上海螺纹钢期货合约在四月二十一日成交二．二三亿公吨，比中国四年的生产量还多，这个现象也造成中国热钱从股市、债市转向商品市场。

靠房地产拉动的ＧＤＰ成长并不实在，房地产会衍生债务及泡沫问题。况且，楼市反弹只会对实体经济的挤压加大，房价一直上升，不但压抑了消费，投资者加大杠杆炒房，一旦吹爆，恐怕是中国经济的灾难，这是中国须提防的陷阱。

去年中国引资入股，造成股市狂飙景象，去年深圳股市从二兆元人民币左右成交量快速攀升，到去年六月创下三一五六．九八一点的天价，成交量也放大到十六．五四兆元人民币的天量。上证狂炒到五一七八．一九一点，虽然没有突破○七年的六一二三．六六九点，但创下合计一．九九四八兆元人民币的超级天量，也很吓人。中国股市市值一度突破十兆美元，但去年六月资金杠杆引来了中央监管，结果泡沫调整迄今，今年深沪股市成了全球最弱势的市场，深沪股市跌幅在全球名列前茅。

今年炒股的资金变成炒房，深圳房市成为全球最火热的市场，深圳房价在首季平均每坪换算成台币竟高达新台币七十五万元，这是世界级的房价。众多资金从股市逃离，继续在房市逐利，让中国经济充满高度不确定性。

朱云来强调仅靠货币增量不能解决经济问题，现在应休养生息，减少投资，其实是很精辟的看法。一六年的世界经济，可看出央行救经济的角色正在淡化，因为即便利率降成负数，也无法让实体经济好转。今年以来，油国一度减产让每桶油价站上四十美元以上，中国协议钢品及燃煤减产及重组产能，这才是扭转经济颓势的正本清源之道。

只是减产及重组产能会让更多工人失业，造成政治不利的问题，全球政治领导人担心流失选票，仍有所忌惮，这是眼前全球经济的两难抉择。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

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