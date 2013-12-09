中组部：不能仅把GDP作为政绩考核指标 政府负债应纳入

路透北京12月9日 -中国中央组织部日前明确发文强调，不能仅仅把地区生产总值(GDP)及增长率作为政绩评价的主要指标，并要求加强对政府债务状况的考核，把政府负债作为政绩考核的重要指标。

中组部印发的相关通知规定，今后对地方党政领导班子和领导干部的各类考核考察，不能搞地区生产总值及增长率排名，中央有关部门不能单纯依此衡量各省（自治区、直辖市）的发展成效。

“选人用人不能简单以地区生产总值及增长率论英雄，不能简单地把经济增长速度与干部的德能勤绩廉画等号，将其作为干部提拔任用的依据，作为高配干部或者提高干部职级待遇的依据，作为末位淘汰的依据。”通知称。

通知并称，地方各级党委政府不能简单地依此评定下一级领导班子和领导干部的政绩和考核等次，对限制开发区域和生态脆弱的国家扶贫开发工作重点县取消地区生产总值考核。

通知同时要求，强化任期内举债情况的考核、审计和责任追究，防止急于求成，以盲目举债搞“政绩工程”；注重考核发展思路、发展规划的连续性，把积极化解历史遗留问题，是否存在“新官不理旧账”“吃子孙饭”等问题，作为考核评价领导班子和领导干部履职尽责的重要内容。

通知并规定，要对违背科学发展的行为实行责任追究，对拍脑袋决策、拍胸脯蛮干，给国家利益造成重大损失的，损害群众利益造成恶劣影响的，造成资源严重浪费及生态严重破坏的，盲目举债留下一摊子烂账的，要记录在案，视情节轻重，给予组织处理或党纪政纪处分，已经离任的也要追究责任。

今年6月末，中国国家主席习近平就在全国组织工作会议上表示，干部考核再也不能简单以国内生产总值（GDP）论英雄了。（完）

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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