西班牙暗示或无法达成年末赤字与GDP之比目标

路透马德里12月4日电---西班牙周二不再坚持年底赤字与国内生产总值(GDP)之比一定达到6.3%的目标,称地方政府"大幅"减少支出并不能保证实现这个目标.

在马德里召开的新闻发布会上,西班牙预算部长蒙特罗两次拒绝确认西班牙将实现欧盟所同意的这一目标,反而提到欧盟执委会的预期,即预算缺口与GDP之比为7.0%.

"正式目标没有变化,欧盟经济暨货币事务执委在评估西班牙政府所采取的措施时说,西班牙赤字与GDP之比可能在7%左右,"蒙特罗说.

"真正重要的是减赤,越快越好,但不能令衰退加深...我们不应该过份关注6.3%这个数字,"他说.

有些分析师担心,西班牙地方财政及不断上升的社会福利成本,可能会令该国赤字与GDP之比超过6.3%的目标.

西班牙经济部长德金多斯周二表示,该国经济今年最後三个月注定录得当前衰退开始以来的最差表现.

财政部周二称,截至9月底,西班牙17个自治区的公共赤字相当於国内生产总值(GDP)的0.93%,低於年底目标1.5%.财政部并表示,剔除特殊项目後,这一比例升至1.14%.

"这些不错的数据就能保证1.5%的年底目标将能实现吗?不能,不存在什麽保证.我们不应该掉以轻心,"蒙特罗说,并补充称,已取得的进展表明目标切实可行.

包括加泰罗尼亚和安达鲁西亚在内的七个地区今年可能不会达到年底目标.包括社会保障体系融资成本在内,中央政府的预算赤字目标是相当於GDP的4.5%.

1-10月该比例为4.13%,但其中不包括社保体系.根据西班牙10月递交给欧盟执委会的文件,社保支出赤字将相当於GDP的1%.(完)

--编译 梁睿雪/王兴亚;审校 郑茵

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