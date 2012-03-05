版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 3月 5日 星期一 14:10 BJT

温家宝：今年经济增长目标7.5%

中国国务院总理温家宝周一在2012年政府工作报告中称，今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右，居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右。主要任务是促进经济平稳较快增长，保持物价总水平基本稳定。他并称今年将实施积极财政政策和稳健货币政策。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐