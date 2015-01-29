中国26个省份下调今年经济增长目标 调结构大势所趋--报载

中国对美国将中国列入知产保护不力观察名单表示严重关切--商务部
路透北京5月11日 - 中国商务部周四表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。
路透上海1月29日 - 中国经济“新常态”下，淡化国内生产总值(GDP)信号愈渐明显。
上海证券报周四报导，在已公布今年经济增长预期目标的28个省份中，除上海不再设目标，西藏保持不变外，其余26个省份均下调今年经济增长目标。
当然这也与中央政府不再唯经济增长论的大背景密切相关。路透周三引述消息人士称，中国计划把2015年经济增长目标降至7%左右，将是11年来最低目标。
报导表示，从各省披露的政府工作报告来看，设定今年经济增长目标时都在为转方式、调结构留出空间和余地，引导各方面把工作重心放到提高经济发展质量和效益、调结构促改革上面。
“(下调增长目标属于)新常态的趋势性、稳增长的必要性、调结构的紧迫性。”甘肃省省长刘伟平称。
据上证报统计，除吉林省外，全国30省份公布了2014年GDP增速。其中，西藏以12%的增速排名全国第一，勉强完成预期目标，其余省份GDP实际增速则全部低于预期目标。吉林去年经济预期目标为8%，前三季度实际增速仅有6.5%，完成目标的可能性也不大。
针对上海今年政府工作报告首次取消GDP增长具体目标，新华社也发表时评称，地方淡化“以GDP论英雄”是势所必然，有助于政府和官员放下包袱、轻装上阵，为政府自身改革和职能转变腾出手脚，为市场在资源配置中起决定性作用开辟空间。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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