中国26个省份下调今年经济增长目标 调结构大势所趋--报载

路透上海1月29日 - 中国经济“新常态”下，淡化国内生产总值(GDP)信号愈渐明显。

上海证券报周四报导，在已公布今年经济增长预期目标的28个省份中，除上海不再设目标，西藏保持不变外，其余26个省份均下调今年经济增长目标。

当然这也与中央政府不再唯经济增长论的大背景密切相关。路透周三引述消息人士称，中国计划把2015年经济增长目标降至7%左右，将是11年来最低目标。

报导表示，从各省披露的政府工作报告来看，设定今年经济增长目标时都在为转方式、调结构留出空间和余地，引导各方面把工作重心放到提高经济发展质量和效益、调结构促改革上面。

“(下调增长目标属于)新常态的趋势性、稳增长的必要性、调结构的紧迫性。”甘肃省省长刘伟平称。

据上证报统计，除吉林省外，全国30省份公布了2014年GDP增速。其中，西藏以12%的增速排名全国第一，勉强完成预期目标，其余省份GDP实际增速则全部低于预期目标。吉林去年经济预期目标为8%，前三季度实际增速仅有6.5%，完成目标的可能性也不大。

针对上海今年政府工作报告首次取消GDP增长具体目标，新华社也发表时评称，地方淡化“以GDP论英雄”是势所必然，有助于政府和官员放下包袱、轻装上阵，为政府自身改革和职能转变腾出手脚，为市场在资源配置中起决定性作用开辟空间。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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