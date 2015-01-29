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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 29日 星期四 13:49 BJT

中国26个省份下调今年经济增长目标 调结构大势所趋--报载

中国经济“新常态”下，淡化国内生产总值(GDP)信号愈渐明显。上海证券报周四报导，在已公布今年经济增长预期目标的28个省份中，除上海不再设目标，西藏保持不变外，其余26个省份均下调今年经济增长目标。路透
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