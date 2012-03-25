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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 26日 星期一 07:22 BJT

官员回应税收增幅远超GDP增速 称有钱才利民生

中国财政部副部长李勇周日参加中国经济变革论坛时公开回应税收增幅连年超GDP增速的热点，表示只有财政状况好了，改善民生才会有更大空间。财政部稍早公布今年1-2月全国财政收入同比增13.1%至20,918.28亿元人民币，远高于政府工作报告中今年的经济增速目标7.5%。路透

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