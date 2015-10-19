分析师看中国三季度GDP数据

图为2015年1月19日，北京一家折扣店内的顾客在选购商品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京10月19日 - 中国三季度GDP同比增速降至6.9%，创2009年一季度以来最低季度增速，且为六年半以来首度跌破7%。

国家统计局发言人指出，国内外环境依然复杂严峻，经济仍存在下行压力；同时也指出，经济增速虽略有回落，但仍处在合理区间。

与此同时，工业增速再度跌破6%，9月工业同比仅增长5.7%，为今年3月以来最低水准；1-9月投资增速续降至10.3%，为2000年12月以来最低，当时为9.7%。

分析人士认为，工业和投资增速持续下行，表明经济仍面临较严峻局面，稳投资仍是稳增长的首要任务，与此同时货币宽松也仍有加码空间。

主要数据:

--中国三季度GDP同比增6.9%（路透调查中值为6.8%），环比增长1.8%

--中国1-9月固定资产投资同比增长10.3%， 路透调查中值为10.8%

--中国9月规模以上工业增加值同比增长5.7%， 路透调查中值为6%

--9月社会消费品零售总额同比增长10.9%, 路透调查中值为10.8%

以下为市场人士的评论:

--国信证券宏观固收团队 董德志，燕翔：

GDP增速首次破7，四季度或将下滑。根据我们结合第二、第三产业对GDP增速的综合判断，预计今年四季度GDP可能仍将继续下滑，经济企稳或在明年三季度。

金融业拖累经济增速三季度并不会很明显，而将集中体现在今年四季度至明年二季度。三季度股市成交增速约220%，预计四季度降至20%，明年一二季度负增长。

工业无亮点，增速继续下降。目前工业增速向上缺乏动力，向下空间也较为有限，预计可能维持低位徘徊。在基数效应的影响下，预计10月工业增速可能小幅回升至5.9%-6.0%。

投资快速下滑，基建拉升预期落空。1-9月份固定资产投资同比增长10.3%，比1-8月份回落0.6%，制造业、房地产、基建三大投资增速均有所下滑。政府通过基建大幅拉升投资促进增长的预期再次落空。我们认为，未来基建仍会是投资和增长的托底手段，但继续向上拉升的空间并不大。

--招商证券宏观团队：

三季度GDP好于市场预期。从三大需求的角度看，三季度消费形势持续向好无疑是GDP增速下滑幅度小于预期的最主要因素。前三季度消费同比增长10.5%，比上半年加快0.1个百分点，而投资、出口增速维持趋势下滑，继续拖累经济。

9月工业低于市场预期，投资和出口需求低迷对传统产业的生产经营造成严重冲击，制造业生产9月同比增长6.7%，降至历史最低水平。

三季度基建投资仍无发力迹象，1-9月基建投资（不含电力）同比增长18.1%，增速较上期下滑0.3个百分点，主要原因在于公路和铁路投资增速的回落。

展望未来，投资增速企稳仍是稳定国内经济的主要动力来源。这一方面有赖于刺激政策落实情况的好转，另一方面有赖于地产投资增速的企稳。目前看，9月地产商拿地意愿有所回升，土地价格明显回升，而且1-9月房屋新开工面积同比增速降幅较前期收窄4.2个百分点，这有助于明年地产投资形势的好转。

--民生证券宏观团队 朱振鑫、张瑜：

中长期来看，在供需矛盾缓解、PPI出现明显改善之前，产能利用率难有实质改善，传统工业的低迷仍将继续。

基建在土地出让金下滑与财政收入不强的双重挤压下依然有压力，二季度以来的政策托底效果还需要时间来体现，预计四季度基建投资仍将加码，充当经济稳定器角色。

全年来看，由于财政支出安排等季节性因素，第四季度GDP占比高达30%，三季度6.9%，全年如要保住7%，四季度要达到7%的增速，目前看难度依然很大。总之一句话，全年有破7风险，稳增长不会虎头蛇尾。

四季度降息降准是大概率事件。从思路上看，目前的核心仍是宽信用，而不是宽货币。由此推断，降息可能来得比降准更快，但如果资金面因汇率波动、信贷放量、股市放量等因素出现紧张，降准也会择机出手。

目前关于十三五目标有三种说法，一是7.0%，二是6.5%，三是定一个6.5-7.0%的区间。在全年经济面临破7压力的情况下，定7%似乎越来越难，后两种情景出现的可能性更大。而为平衡各方诉求，定一个目标区间不失为一种既合情又合理的方式。

--华泰证券宏观团队 张晶：

目前对国内经济而言，市场存在短期弱势企稳的预期，但中期依然看弱。原因在于，周期性行业去产能去杠杆的压力远未释放完毕，过剩产能出清尚处于攻坚期。不过政策方面也会有新的强力措施。这件会对未来几个季度的经济提到一定提振作用，改善各项经济数据的环比增速，进而也会对市场预期形成影响。

从1-3季度的经济数据来看，基本面发生了一些结构性的变化。四季度国内经济有三个方向值得重点关注，一是政策效力如何；二是10月底全会召开，对于深化改革的重点方向能否有突破，需重点观察的是放开国内各行业投资准入的相关政策。

三是美联储加息的靴子是否会在12月落地，这个时点带来的影响首先是国内货币政策的节奏，结合国内基础货币的情况及投资资金的配套需求，我们认为四季度降准将是大概率事件。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

三季度整体投资增速滑坡。单月来看，加码投资的支持政策显着受到了资金来源受限和去年基建活动高基数的掣肘。9月基建增速14.2%大幅下滑，制造业及地产投资增速均创历史新低。

地产销售动能下降。三季度地产销量增速略升，但单月增速拾级而下。三季度新开工面积增速降幅收窄，其中9月大幅回升并由负转正。

消费仍是中流砥柱。9月工业投资继续探底，但消费继续回升，仍是中流砥柱，其中网购、通讯器材等新兴消费继续高增。

货币宽松仍需加码。9月社融信贷小幅改善，但货币增速回落增加通缩压力，经济刺激措施仅能部分抵消、但不能完全逆转经济下行压力，降息空间再度打开，而外占大幅下滑也要求及时降准补充流动性。

--野村中国首席经济学家 赵扬：

虽然GDP数据略好于预期，但从9月数据来看，经济下行压力还是较大，工业增加值动能减弱，投资增速也大幅下降，只有消费表现还好，这就反映现在经济结构调整的速度还是比较快，投资带动的高增长模式正在往消费推动转化。

但消费的推动作用没那么大，增速还是下滑，而且从年同比看，6.9%的GDP增速可能还是包括了较大的金融行业贡献。GDP增速未来两三个季度还是继续往下走，预计四季度会降至6.4%左右。

短期政策刺激有预期，但带来的增长稳定只有一两个季度，而整体中国经济结构调整趋势还是继续，即投资增速放缓，消费相对稳定，这带来的结果就是GDP还是有下行压力。

短期政策还是集中在基础设施，货币政策方面，力度可能会小一些，降准降息还会有，从去年开始降准降息力度大，但由于传导机制不畅，效果并不明显，有效的是财政政策支持基建。

--中国国家信息中心高级经济师 祁京梅：

三季度的经济数据基本符合市场预期，在目前的国际大环境下，中国能保持目前的经济增速已属相当不错。就业，收入和物价保持稳定，消费相对平稳，经济增速降下来对中国并不是坏事，好好改善民生正当其时。

改善民生不仅仅是大兴动土建设基础设施，也包括提高个税起征点，加大对贫困人口的补助等等，中国目前正处在调整经济结构的关键时期，政策的着力点更应该放在社会政策的兜底上，包括对小微企业的扶持和社会公平环境的营造上，而不必过于纠结经济增速是否破七。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

三季度经济增速基本上并未超出太多预期，整体维持低迷的弱势平衡，这个状况是目前达到的比较好的情况，经济上没有明显的波动，不需要相应的，或者大规模的政策来支持和托底。

从投资来看，下降是在预期之中，二三季度基本没有什么起色，一季度已经开局不利，因此投资今年没什么太多指望。消费则显示出一定的刚性，呈现出比较强劲的特性，季节性的刚性增长，进入四季度还有增长空间。

工业增加，有一定弱化，但不是很明显，显示出转型的艰难。目前呈现的状态是很多产业一旦恢复生产就导致污染等问题，一停止则导致工业贡献的下降，这个取舍还是会影响经济的回暖。目前还没有找到第三条路，说明转型还需要较长的路。

政策嘛，发挥效果的空间有限，看不出经济效果，除了财政政策有一定改善和提升，对消费和投资有一定利好，但也跟以前的政策效果不可同日而语，因此不能给予政策太大的希望，表面上我们的赤字3%以下，经济整体负债水平已经接近日本的水平，当然由于较高的储蓄率，高负债不会产生巨大的风险，但对上升的空间有制约。

从利率水平看，市场利率较低水平，还是没有显着反应到实体经济融资成本上，这不是资金利率问题，而是传导机制不畅通。这些问题不解决，一味的降低利率，可能会酝酿另一波资产泡沫。政策方面可能要更谨慎一些，在流动性控制方面，监管层可能更多采用非常规武器，比如贷款质押等，而不是降息降准等常规武器，间接的搞活现存存量的流动性，这些可能会对流动性传导机制产生积极影响。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

尽管市场已对经济下行有预期，但投资、工业增速仍不及预期，表明经济实际运行困难程度要大于市场普遍认识。当前阶段投资仍然是中国经济第一增长动力，经济保增长还是要求加大投资力度，这已从近期发改委等部门加大铁路等基础设施投资审批实践中得到印证。货币方面，转型要求维持中性基调，能否坚持稳健货币政策也成了中国能否越过“中等收入陷阱"的关键。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

GDP增速略高于预期，本来我们预计会是6.8%左右，实际上是6.9%。三季度工业表现并未超预期，这意味着第三产业的贡献进一步上升。实际上从2014年起，三产对于GDP的拉动一直都在趋势性上升，这一点也可以解释发电量、铁路运煤、粗钢产量等“硬数据”和GDP的背离。而三产里面，地产销售的贡献应该是一个引导，新兴服务业的投资和并购活动可能也有一定贡献。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

虽然三季度GDP破七但距离七也不远，而且略高于市场预期，数据也在预期中，工业增加值和固定资产投资都持续下行，显示淘汰落后产能对经济的下拉仍在继续，经济下行压力仍大，这也是中国要调整经济结构必须付出的代价。而消费持续基本平稳，变化不大，显示内需仍较弱。

虽然整体数据与市场预期相差不多，而政府稳增长的政策出台也一直没有停止，发改委也马不停蹄地批复固定资产投资项目，预计这些稳增长的举措效果会在四季度显现，四季度经济企稳的可能性较大。考虑到外汇占款持续下降，目前存款准备金率仍处于高位，下调存准的空间较大。降准和降息四季度均可期。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强表示，中国经济增长仍处在合理区间，能够完成今年经济社会发展的主要目标；下一步中国将继续创新宏观调控方式，精准实施定向调控、相机调控，加强逆周期调节，管控好潜在风险，巩固经济基本面，培育发展新动能。

--中国国家发展和改革委员会新闻发言人李朴民称，中国经济仍保持缓中趋稳、稳中向好、稳中有进态势，并在合理区间内运行，预计三季度GDP(国内生产总值)增幅仍会保持7%左右；居民消费价格总水平将继续保持温和上涨态势，不会出现大幅的物价上涨。

---国家统计局局长王保安撰文指出，在经济发展新常态下，经济增长与用电量、铁路货运量指标之间的弹性系数正在发生新的变化，一定程度上的背离恰恰反映了结构调整和转型升级取得积极进展。

--中国央行副行长易纲在国际货币基金组织（IMF）秘鲁利马年会上表示，中国将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，向市场提供充裕的流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--中国国家主席习近平在中央全面深化改革领导小组第十七次会议上强调，中央通过的改革方案落地生根，必须鼓励和允许不同地方进行差别化探索，全面深化改革任务越重，越要重视基层探索实践。

--中国十一国庆假期公布的官方和财新制造业PMI均落在荣枯线下方，其中官方PMI在连续两个月回落后出现微幅回升，而财新PMI则创下六年半最低水平，而9月官方和财新服务业的PMI一个持平，一个续降。（完）