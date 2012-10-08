世行下调东亚GDP预估 称中国有加速放缓风险

路透新加坡10月8日电---世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞.

"中国今年以来严重放缓,一些人担心这种放缓趋势会加速,"世界银行在最新的东亚和太平洋数据监测报告中称,该报告在新加坡发布.

几个地方政府公布的激进投资计划可能会遇到融资障碍,世界银行称,"尤其是因为政府感受到房地产市场降温的痛苦,这会减少出售土地的收入."

中国经济增长率今年可能在7.7%,低於5月预计的8.2%,2013年增长率预估从先前的8.6%调降至8.1%.

世行目前预计,今明两年东亚发展中经济体整体增长率将分别为7.2%和7.6%,低於先前预估的7.6%和8.0%.

"东亚和太平洋(EAP)国家的经济预估存在很多不确定性,各类风险继续笼罩在全球经济和地区经济的上方,"世界银行称.

"尽管近来的政策举动已降低源自欧元区的风险,但金融市场动荡仍是这一前景面临的主要风险,其次是美国的'财政悬崖'风险,"世行并称.'财政悬崖'指若美国国会未能达成新协议,可能导致明年政府支出大幅削减.

世行称,中国中央政府不大可能祭出大规模的财政刺激计划,因决策当局担忧房价反弹和热钱流动可能掉转方向.

该银行预料,中国经济成长有望在2013年提速,得益於今年初推出的货币政策措施和中央政府加快投资支出步伐.世行并称,经济硬着陆的风险依然较小.

**东南亚**

世界银行看好东南亚,因其内需强劲,且指出泰国、马来西亚和印尼的投资支出在增长.目前印尼的投资相对GDP之比已恢复至亚洲金融危机前水准.

世银维持印尼和泰国2012年GDP的增长预估分别为6.1%和4.5%,并将马来西亚2012年增长预估从4.6%上调至4.8%.

菲律宾2012年GDP预估则从成长4.2%调升至5.0%.

"菲律宾政府加速基础建设支出,对上半年的强劲增长表现做出了贡献;在此同时,税务管理改革和强劲的GDP成长则支撑其岁入增长."世界银行指出.

世银表示,多数东亚开发中经济体都具备良好条件,能经受全球经济困境的冲击,他们拥有经常帐盈余或仅有温和赤字,且外汇储备相对国际债务而言较高.

世界银行并表示,近来全球食粮价格大幅上扬,对东亚和太平洋地区的风险较低,因稻米市场并未受影响.(完)

--编译 艾茂林/张荻/肖群英/张若琪;审校 张涛/程琳

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