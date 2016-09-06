通用电气斥资14亿美元收购SLM和Arcam 拓展3D打印业务

路透法兰克福/斯德哥尔摩9月6日 - 美国通用电气(GE) (GE.N)周二宣布，公司计划总计斥资14亿美元收购两家欧洲3D打印集团--瑞典的Arcam(ARCM.ST)和德国的SLM Solutions (AM3D.DE)，以抓住制造商对数码科技不断增长的需求。

通用电气表示，将提出以每股38欧元，或总计6.83亿欧元(7.62亿美元)收购SLM Solutions。SLM Solutions生产金属3D打印的激光设备，应用于航空航天、能源、医疗和汽车工业。

通用称，已同意从主要股东手中收购SLM Solutions的31.5%股权。

通用电气还提出以每股285瑞典克朗，或总计58.6亿克朗(6.85亿美元)收购Arcam。Arcam为金属3D打印生产电子束熔融机，服务航空航天和医疗保健等行业的客户。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)在一则公告中说：“增材制造(3D打印)是通用电气演化成一家数码工业企业的关键部分。”

通用称，预计到2020年公司新3D打印业务将增至10亿美元，并将创造可观的收益。(完)