独家：通用电气拟以140亿美元收购阿尔斯通 料能获欧盟批准--消息

路透布鲁塞尔8月14日 - 两名知情消息人士周五称，美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)计划以124亿欧元(138亿美元)的价格竞购法国阿尔斯通 (ALSO.PA)电力部门，料能获得欧盟批准。这是通用电气公司史上最大的一笔收购。

14年前，通用电气试图以420亿美元的价格收购霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)，获得美国当局放行，但遭到欧盟执委会否决。

欧盟的否决当年招致美国官员的大量批评，包括时任美国总统布什。目前的这笔交易得到了法国的支持，若能成功，通用将从建筑集团Bouygues (BOUY.PA)手中购买阿尔斯通20%的股份。

通用电气上周改善了收购计划，提出做出一些让步，打消欧盟执委会一个月前对该交易的担忧。

“通用电气可能获批，”一名消息人士称。

另一消息人士称，通用电气起初愿意在全球范围出让部分制造和服务业务以及研发部门，包括在瑞士的一处设施，以及阿尔斯通的电力系统制造（Power Systems Manufacturing）业务。

尚不清楚通用电气改善收购要约时做出了什么调整。

通用电气股价周五收报1.1%，报26.08美元。

消息人士称，意大利企业Ansaldo Energia被认为是这些资产的首选买家。该公司40%股份由意大利国家支持投资基金Fondo Strategico Italiano持有，40%由中国上海电气(601727.SS)持有。

欧盟执委会发言人Ricardo Cardoso和阿尔斯通拒绝置评。执委会做决定的最后期限为9月11日。

通用电气发言人Jim Healy称：“我们提交了修改版方案，着眼解决执委会的担忧，并保留该交易的经济合理性。”(完)

(编译 王丽鑫；审校 白云)

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