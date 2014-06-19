通用电气公布并购阿尔斯通电力和电网业务新提议

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透巴黎6月19日 - 通用电气(GE.N)周四公布了并购法国工程集团阿尔斯通(ALSO.PA)旗下电力和电网业务的最新提议，其中包括双方成立两个各占50%股权的电网和再生能源合资企业，并组建全球核电和蒸汽涡轮发动机业务联盟。
通用电气称，双方已签署谅解备忘录，成立一交通业务全球联盟。通用同意将旗下铁路信号业务出售给阿尔斯通。
通用称，对阿尔斯通的估值没有改变，且一旦交易达成，将立即提升通用电气的获利。
通用电气首席执行长伊梅尔特在一份声明中称，“双方组建的联盟将保持并提升法国在能源市场的占比，进一步增强阿尔斯通交通业务的实力。联盟将在未来三年法国创造1,000个就业机会，并将四个全球业务的决策总部和领导团队设在法国，以确保阿尔斯通这一企业品牌长期留存下去。”
通用电气还表示，各占股50%的核电合资企业中，法国政府将持有优先股，拥有否决权，和其他在与企业安全和核电厂技术相关问题上的治理权。
通用电气的最新提议在6月23日前有效。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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