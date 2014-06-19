通用电气将提高对阿尔斯通出价 并与政府及工会会晤--消息

路透巴黎6月18日 - 通用电气(GE.N)执行长周四将向法国政府和工会公布提高对法国阿尔斯通(ALSO.PA)能源部门的收购报价，了解通用电气情况的一位消息人士在谈及该公司试图抵挡其他竞购提议时说。

阿尔斯通董事会将在周一前宣布，是选择通用电气124亿欧元(168亿美元)的现金报价，还是选择德国西门子与日本三菱重工业(7011.T) 联合提出的竞购方案。

对阿尔斯通旗下电力事业的竞购已成为欧洲数年来最激烈的工业争夺战之一，并引起法国社会党政府的关注。法国政府已授权自己，可以以保护当地就业和对一个关键领域的影响力之名，对任何交易予以否决。

“通用电气明天将与法国政府和阿尔斯通工会会谈，”这位消息人士周三表示。“当然报价会提高。”

另一知情消息人士证实了此次会面，并补充称，法国经济部长蒙特布尔将在周四中午时段会晤通用电气管理层，之后下午与阿尔斯通工会举行会谈。

西门子和三菱重工业周二提交其竞购计划后，法国总统奥朗德政府很快回应称，期待两家竞购方都拿出更好的出价。

西门子称，与三菱重工联合提出的报价为142亿欧元，较通用电气的报价高出近20亿欧元。

不过两份报价的性质却差别很大。西门子和三菱重工的报价是，西门子收购阿尔斯通的燃气轮机业务，三菱重工取得阿尔斯通其他电力业务的少数股权。通用电气则是收购阿尔斯通的整个能源部门，包括热电、再生能源以及电网业务，该业务占阿尔斯通70%的营收。

一位接近阿尔斯通的消息人士表示，一个临时成立的独立董事委员会可能在周五向董事会提出对两份报告的建议。该委员会领导者为PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的前董事长Jean-Martin Folz。

**通用电气与阿尔斯通的结盟**

通用电气和西门子一方均强调要在法国保留岗位并新增就业，希望赢得政治上的支持。

通用电气表示，如果与阿尔斯通达成交易，三年内将为法国创造1,000个就业机会，法国政府急切希望将这个承诺能落实在协议中。通用电气预计也会解答法方的一些顾虑，比如法国可有权使用核电厂的电力设备、风力和水电涡轮等战略资产，以及阿尔斯通剩余的轨道交通业务的命运等问题。

过去几周，通用电气一直在就协议中的这些问题与政府进行磋商。

通用电气执行长伊梅尔特上月曾对法国议员说，他的团队将在法国设立电网、水力及离岸风力和蒸汽涡轮业务的全球总部。伊梅尔特还说，通用考虑在铁路讯号业务的一项结盟，并暗示可能把该业务控制权给阿尔斯通。

华尔街日报周二报导，通用现在考虑把铁路讯号部门出售给阿尔斯通。

蒙特布尔已表示不会让阿尔斯通被“吞并”，他也担心如果阿尔斯通铁路业务被削减的话，这家法国最大民营企业将就此没落。铁路事业在阿尔斯通集团营收占了四分之一。

熟悉内情消息人士说，法国政府希望通用提出更平衡的“结盟”。

“结盟可以有各种形式...可以是资本结盟、产业合作，也可以是合资企业、股权等等，”消息人士说。

这位消息人士还说，政府至少会让阿尔斯通在其决定性的董事会议之前知道政府的看法。

** BOUYGUES的态度 **

在周二与蒙特布尔会面之后，阿尔斯通一些部门对西门子-三菱的计划表示欢迎，称其较能维护阿尔斯通完整性。

但数个接近阿尔斯通的消息人士对路透说，他们担心西门子-三菱计划相对较复杂，而且不像通用提案那样具有约束力。

这些消息人士也怀疑西门子-三菱计划能否抓得住阿尔斯通的核心问题：在严峻的电力市场中阿尔斯通缺乏关键规模，而且还得挹注现金至更具前途的运输部门。

通用电气全现金收购阿尔斯通电力业务，可能会向后者股东回馈特殊股息，并允许其专注于运输业务。法国标志性的子弹头火车TGV就是由阿尔斯通生产。

评级机构穆迪在报告中称，西门子/三菱重工报价有可能强化阿尔斯通的财务状况，并有助于降低债务。

“不过，也会让阿尔斯通控制结构性减弱的(煤炭发电业务)，或具有竞争力但供应过剩的(电网)业务，而这些业务实现进一步发展可能面临挑战，”穆迪表示。

另外的疑问仍在于持有阿尔斯通29%股份的股东Bouygues有何意图。该公司公开表明将支持阿尔斯通董事会所作出的任何决定，并希望把长期持股的比率维持在29%。

但一名了解Bouygues想法的消息人士透露，对于其认为是有前途的公司，Bouygues会想持有很大一部分股份，持有逾20%的股份则可巩固相关收益。而看来是不稳定的企业，Bouygues也不愿意稀释所持股份。

Bouygues发言人周三上午称，三菱重工提议通过与法国公共投资银行BPI共同收购部分阿尔斯通的股份，将持股比率达到10%。但他表示，现阶段政府或BPI还未与之接洽。(完)

(编译 李爽/李春喜/李婷仪/王翔琼；审校 孙茉莉)

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