通用电气作出让步 以扫清收购阿尔斯通能源业务的障碍

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透布鲁塞尔7月16日 - 美国综合业务巨头通用电气(奇异,GE)(GE.N)作出让步，以期能打消欧盟对该公司以124亿欧元(134.9亿美元)收购法国同业阿尔斯通能源业务的担忧。这是通用电气有史以来最大首笔的收购。
该公司周四提交了有关提议，但未透露详细情况。
“通用电气证实，已经向欧盟执委会提交了有关通用电气-阿尔斯通交易的补救措施。这些措施是为了消除执委会的担忧，同时保留交易的经济与战略价值，”该公司在声明中称。
欧盟执委会担心，该交易有可能削弱竞争，因为合并后的燃气轮机公司只与德国西门子(SIEGn.DE)一家形成竞争。
欧盟执委会或将把审查截止日从8月21日延后至9月中旬，以等待从西门子、Mitsubishi Hitachi Power Systems、东芝(6502.T)与意大利Ansaldo (STS.MI)等同业对手，以及公司客户给予反馈。
不过外界认为，这次该交易不太可能被驳回，因为这可能会激起法国和美国的政治震荡。(完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。