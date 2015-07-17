通用电气作出让步 以扫清收购阿尔斯通能源业务的障碍

路透布鲁塞尔7月16日 - 美国综合业务巨头通用电气(奇异,GE)(GE.N)作出让步，以期能打消欧盟对该公司以124亿欧元(134.9亿美元)收购法国同业阿尔斯通能源业务的担忧。这是通用电气有史以来最大首笔的收购。

该公司周四提交了有关提议，但未透露详细情况。

“通用电气证实，已经向欧盟执委会提交了有关通用电气-阿尔斯通交易的补救措施。这些措施是为了消除执委会的担忧，同时保留交易的经济与战略价值，”该公司在声明中称。

欧盟执委会担心，该交易有可能削弱竞争，因为合并后的燃气轮机公司只与德国西门子(SIEGn.DE)一家形成竞争。

欧盟执委会或将把审查截止日从8月21日延后至9月中旬，以等待从西门子、Mitsubishi Hitachi Power Systems、东芝(6502.T)与意大利Ansaldo (STS.MI)等同业对手，以及公司客户给予反馈。

不过外界认为，这次该交易不太可能被驳回，因为这可能会激起法国和美国的政治震荡。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)

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