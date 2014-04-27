焦点：通用电气正洽商收购阿尔斯通电力部门--消息

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 几天后可能宣布收购交易
* 阿尔斯通资产将仅剩运输部门
* 法国政府称其在努力找到“其他解决方案”
路透巴黎4月25日 - 知情消息人士周五表示，美国通用电气(GE.N)在与法国阿尔斯通(Alstom SA)(ALSO.PA)进行深入协商，以斥资约130亿美元收购后者旗下全球电力业务。
消息人士称，在阿尔斯通持股29%的大股东Bouygues(BOUY.PA)支持该交易，预计几天后可能宣布该交易，之前阿尔斯通董事会周五下午举行会议。法国费加罗报表示，该董事会将在周日再次开会，讨论交易事宜。
“协商将迅速推进，该交易结构已确定，几乎一切都准备就绪，”其中一位消息人士表示。“这将是一笔非常大的资产出售，囊括整个能源业务。”
阿尔斯通执行长Patrick Kron向工会代表证实，已就“工业交易”进行协商，但未指明对方是通用电气。
阿尔斯通、Bouygues和通用电气均拒绝置评。
若达成协议出售阿尔斯通电力资产，实质将拆分该公司，并使其仅仅剩下运输事业，该事业以高速TGV火车闻名于世。
但从政治角度讲，相比全部收购阿尔斯通，当前的交易计划敏感性可能不那么大。收购传闻提振阿尔斯通股价周四飙升。
法国政府周五在权衡该交易。法国经济部长蒙特布尔(Arnaud Montebourg)承诺保护国家利益，并将研究“其他解决方案和沙盘推演”。阿尔斯通是法国最大的民间雇主之一。他说，他已经在周四会见Kron，并将“很快”会见通用电气执行者伊梅尔特。
据法国新闻社报导，伊梅尔特将在周日与法国总理瓦尔斯和蒙特布尔举行会谈。
据费加罗报报导，法国政府之前曾接洽阿尔斯通德国同业西门子(SIEGn.DE)，讨论可能的收购问题。西门子拒绝就此置评。暂时也未得到法国政府的评论。
**节省成本之举**
分析师原本猜测，收购阿尔斯通的交易可能让通用得以大幅节约成本，其中包括通过裁员举措。但他们说，该公司也可能无法完全实现预期的节约成本，因为该公司可能必须缓和裁员力度，以让法国政府满意。
业内消息人士表示，阿尔斯通在核电工业采用的蒸汽涡轮方面非常强，通用电气在燃气涡轮方面也处领先地位，但在蒸汽涡轮方便不那么突出。他们并称，若达成该收购交易，通用电气也可以拓展风电和电网科技。
一位了解协商的消息人士表示，数月来政府一直在寻找替代方案，但都没有成功，“因此我并不认为现在他们能够找什么办法”。
然而，有关一国龙头企业的政治敏感性非常深奥。
“总理先生，我请求你告诉该集团股东和管理层，控制权的转移绝不可能，”前社会党官员Jean-Pierre Chevenement周六在回声报中致瓦尔斯的一封公开信称。
一位业内消息人士表示，通用电气会辩称，不用太担心在法国裁员问题。阿尔斯通在法国的员工占员工总数约18,000人的20%。这位消息人士指出，比如在燃气涡轮领域，通用电气在法国有其自己的燃气涡轮制造业务，但阿尔斯通的部分业务在瑞士。(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
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英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
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