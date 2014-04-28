法国政府找西门子联手 通用电气收购阿尔斯通出现变数

* 法国部长证实GE拟收购阿尔斯通电力部门

* 西门子准备讨论“未来策略合作机会”

* 法国总统奥朗德召集官员讨论阿尔斯通案

* 部长称西门子的提案可创造两个冠军企业

* 阿尔斯通寻求股票暂停交易直至周三

路透巴黎/法兰克福4月27日 -美国通用电气(GE)(GE.N)收购法国阿尔斯通(ALSO.PA)电力部门的计划周日杀出程咬金，西门子(Siemens)(SIEGn.DE)和法国政府提出一项欧洲“冠军”结盟计划，并誓言将以法国国家利益为先。

阿尔斯通虽属民营，但却极度仰赖国营铁路运营商SNCF及部份国营的法国电力集团(EDF)(EDF.PA)的订单；法国生产复苏部长蒙特布尔发表强硬声明，充分展现出政府对阿尔斯通的影响力。

“通用和阿尔斯通有他们的时程表，这是属于股东的；而法国政府也有自身基于经济主权的时程表，”蒙特布尔声明稿称，这也是官方首度证实通用的收购企图。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)周日在巴黎，提议以约130亿美元收购阿尔斯通旗下涡轮发电及电网设备部门。蒙特布尔原本计划与伊梅尔特见面，但在蒙特布尔公开德国西门子的收购提案之后，他和伊梅尔特的会面时间即延期至本周稍晚。

蒙特布尔说，西门子的收购提议“将在能源及运输业打造两个欧洲及全球冠军--一个是西门子，一个是阿尔斯通。”

法国总统奥朗德(Francois Hollande)周日晚召集高级官员讨论阿尔斯通的情况。该公司表示将最迟在周三早上发布声明，并要求股票停牌到那个时候。

“阿尔斯通将继续并深化战略思考，”该公司在只有三行的声明中表示。

蒙特布尔表示，政府不会接受任何匆忙做出的决策，而且政府将努力保护法国的就业和工业根基，会“特别注意”确保法国核工业的独立性。

这一警告迫使阿尔斯通和通用电气谨慎对待并购。然而，谈判知情人士表示进展已经非常深入。

“阿尔斯通已经收到了通用电气的确实报价，西门子也表达了兴趣。两者承诺不尽相同，”一位消息人士称。

**火车加现金**

当天稍早，西门子声明称已经致函阿尔斯通，“表达了希望进一步探讨未来战略机遇的意愿。”西门子未透露具体细节。

法国费加罗报网站周日一篇报导称，西门子提议用一半火车制造业务加现金来交换阿尔斯通的动力涡轮机业务。

法国费加罗报称，西门子建议阿尔斯通购买其高速火车和机车部门，但不包括城市铁路部门。德国商报(Handelsblatt)也有类似报导，并称交易价值为100-110亿欧元(140-150亿美元)。

阿尔斯通执行长Patrick Kron以前曾表示，反对成立一家法德合资的火车生产企业。

除了通用电气想要收购的动力涡轮部门外，阿尔斯通还制造TGV高速列车，且是法国最大的民间雇主之一。

尽管阿尔斯通陷入负债累累和需求低迷的困境，但法国政治敏感气氛非常浓重。

法国极右政党--民族阵线(FN)领导人Marine LePen表示，政府“为了美国或德国利益而放任阿尔斯通拆分”。该党在上个月的当地选举中赢得了广泛支持。

对某些人而言，与西门子联姻可能不如与通用电气。10年前，阿尔斯通在国家支持的一个重组计划下获得援助时，Kron和时任总统萨科齐都不看好与西门子合并的前景。

**业务重叠**

鉴于电力资产在阿尔斯通总体集团营收中占据约70%的份额，因此若达成协议出售这部分资产，实质上相当于拆分该公司，并使其仅仅剩下运输事业，包括生产高速TGV火车、其他轨道车辆和铁路信号设备。

阿尔斯通的电力资产包括煤、天然气、核能与风力发电厂的涡轮发电机，以及电力输送和配电系统。这部分业务在上财年的营收约为150亿欧元，占公司全球营收的七成，是集团最赚钱的事业之一。

阿尔斯通是全球最大的核电涡轮发电机组供应商。该公司估计，全球40%的核电厂都使用了它的产品。

该公司在法国的员工数量为18,000人，约为员工总数的20%；而通用电气和西门子在法国的员工数分别为10,000人和7,000人。一名熟悉情况的消息人士称，西门子和阿尔斯通法国业务的重叠程度，比通用电气和阿尔斯通要高。

阿尔斯通和西门子在蒸汽涡轮机、近海风电、水电和输电网业务方面均是直接竞争对手。而通用电气在近海风电与水电领域方面则是空白，并可借助此次并购交易加强蒸汽涡轮和输电网业务实力。

消息人士已经表示，通用电气收购阿尔斯通电力资产的交易已经得到后者主要股东--持股29%的法国综合企业Bouygues(BOUY.PA)的支持。

在通用电气提出收购提议的消息传出之前，阿尔斯通股价在一年内已下挫20%。该公司股票周五暂停交易。(完)

(编译/审校 李婷仪/朱晓军/许娜/徐文焰/龚芳/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。