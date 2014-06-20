GE调整阿尔斯通业务收购出价 工会称西门子-MHI也提高价码

2014年4月27日，在贝尔福拍摄的通用电气公司标识。 REUTERS/Vincent Kessler

路透巴黎6月19日 - 通用电气(GE.N)周四修改了对阿尔斯通(ALSO.PA)能源业务的收购出价，以消除法国政府的政治疑虑。通用电气提出可以组建合资公司，并向法国政府作出保证。

这是历时两个月的阿尔斯通能源业务争夺战的最新进展。阿尔斯通董事会几天后就必须在通用电气的报价、以及德国西门子(SIEGn.DE)与日本三菱重工(MHI)(7011.T)的联合出价中作出选择。

法国行业工会已经与经济部长蒙特布尔就该交易进行过会面，并表示西门子-MHI也修改了自己的出价，增加出资购买阿尔斯通部分业务的更多股份。MHI一名发言人称尚未作出决定，西门子发言人则拒绝置评。

法国总统奥朗德周四晚间召见了包括蒙特布尔在内的多名重要部长，以检视各方的出价。

“他们将在今晚达成一致立场，”CFTC能源行业工会主席Francis Orosco对路透称。“蒙特布尔没有偏爱。”

通用电气表示，阿尔斯通管理层已经同意了新提议，将创建“联盟”。法国政府一直都表示支持包括工程集团在内的任何形式的结盟。

虽然最新提议包括创建双方各占50%股权的电网、核能和可再生能源合资企业，但通用电气最终仍将把所有赚钱的蒸汽涡轮部门纳入囊中，此部分营收占阿尔斯通电力业务营收的约三分之一。

通用电气表示，对阿尔斯通电力资产的整体估值仍保持在124亿欧元(169亿美元)不变，但现金部分将减少，以反映出直接购买的资产减少。该公司强调，如果交易获批，将会立即提振每股盈余。

“我们已经与阿尔斯通管理层达成协议，将在两家企业间创建精神和行动联盟，”通用电气执行长伊梅尔特发表声明称。

“此项交易将创造就业岗位，在法国建立决策总部，以确保阿尔斯通这个企业品牌长期留存下去，”伊梅尔特称。他稍早曾与法国政府和工会高管会晤。

西门子和MHI提出的联合竞购方案是，西门子收购阿尔斯通的燃气轮机业务，MHI取得阿尔斯通其他电力业务的少数股权。De Maistre表示，西门子和MHI的竞购方案对阿尔斯通能源业务的估价约为142亿欧元，较通用电气的报价高出近18亿欧元。

CGT工会冶金部门负责人Bernard Devert告诉路透，MHI现在提出加码8亿欧元，欲取得阿尔斯通两项业务的更多股权。

他表示，如果此提议被接受，MHI将持有阿尔斯通热电、水电和再生能源发电业务的40%股权。

西门子在稍早的声明中并未提及此计划，称现有报价优于通用电气的报价。

阿尔斯通执行长Patrick Kron拒绝就通用电气的新报价发表任何评论。

**保卫核业务**

通用电气提出的核联盟将使政府持有一部分优先股，并在核电厂安全和技术相关问题上拥有否决和其他权利。法国严重依赖核能。

与阿尔斯通Arabelle核蒸汽轮机技术相关的敏感知识产权，也将转为由法国政府完全所有的特殊目的工具。

阿尔斯通发出公告后股价收低6%，盘后交易扩大跌幅。一名交易商指称，政府对核问题拥有否决权令一些投资者感到不安。

通用电气表示，已与阿尔斯通管理层签署了一份谅解备忘录，以此加强阿尔斯通的运输业务。法国著名的TGV高速火车就是由阿尔斯通生产。

根据该项计划，通用电气将向阿尔斯通出售信号业务，并在美国就服务、科技、制造和支持方面展开合作。(完)

(编译 徐文焰/许娜/王兴亚/王翔琼；审校 戴素萍)

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