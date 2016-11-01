焦点：GE与贝克休斯结盟跃升业界老二 突显低油价加速油服业大洗牌

图为2014年4月资料图片，显示通用电气的logo。 REUTERS/Vincent Kessler

路透纽约10月31日 - 美国通用电气(GE)将旗下油气业务与贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)合并，打造全球第二大油田服务企业，这是迄今能源产业整合加快的最明显信号，因为企业将面临长期低油价的问题。

通用电气周一宣布，将旗下油气业务与贝克休斯合并，新公司的年营收达到320亿美元，将一举超过哈里伯顿(Halliburton)(HAL.N)位列全球第二，排在第一位的是斯伦贝谢(Schlumberger)(SLBV.VI)。

“交易假设油价将缓慢复苏，每桶介于45-60美元，一直到2019年，这看起来比较合理，”通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)在与投资人和分析师的电话会议上表示。

自2014年油价在供应过剩的情况下大跌以来，并购交易一直断断续续，出现了大公司并购小公司的情况，比如斯伦贝谢和Technip(TECF.PA)收购规模较小的同业。

但通用电气和贝克休斯结盟的规模和时机，促使行业顾问和分析师认为，企业面对低油价已经调整了它们的策略，潮流发生了改变。美国石油生产商也找到了支撑生产的方法，即便是在低油价的情况下。

“行业主要参与者对于未来行业复苏的程度和持续时间，持更为谨慎的看法，因此出现了一系列扩大规模的整合交易，”Piper Jaffray旗下的Simmons & Co International全球能源研究主管William Herbert称。

哈里伯顿已在大规模削减成本，因其预测价格会继续承压。该公司本月早些时候表示，油价必须在当前的每桶50美元上方企稳，生产商才会大幅增加油田计划。哈里伯顿在一年多前曾试图收购贝克休斯，但受到监管机构阻挠。

**后续仍有并购交易**

知情人士称，哈里伯顿不太可能尝试再次进行大宗并购，尽管因周一的交易在业界的排名退居到第三位。行业分析师称，该公司缺乏在海底钻井方面的垂直整合，但在其它方面则拥有竞争所需的全球规模。

律所Paul Hastings公司业务驻休斯顿合伙人Doug Getten称，近期的一连串交易表明，各方能就价格前景达成共识。

“这种对于价格共识的其中一部分，并非是大家坐在桌边，一边抽着雪茄一边说，油价将回到80、90和100美元，”Getten说。

近期敲定的并购协议包括，管道营运商American Midstream Partners (AMID.N)上周宣布收购Energy Partners (JPEP.N)计划，HollyFrontier Corp (HFC.N)周一同意收购Suncor Inc的一个部门。在石油勘探生产方面，收购对象集中于在特拉华州(Delaware)及德州二叠纪盆地拥有优质地块的企业。

“并购方面的计划交易存在明显的积压，看来能源业并购交易恢复正常的时机已到，”Getten称。

此外，这三家全球油田服务业巨头的整合，也让较小型业者面临将如何竞争的问题。

例如，长期被视为可能收购对象的Weatherford，未来虽然名列第四大，但规模远远落后前三大。

但妨碍并购交易达成的阻力，可能来自协助融资及提供谘询的银行业。

“目前是油服企业考虑并购的好时机。银行业者可能会较为保守，要等到大宗商品价格走势的长期能见度提高，”达拉斯顾问公司Spears的特别顾问David Otte指出。

通用电气与贝克休斯交易案图表 tmsnrt.rs/2e5Y3xa

(完)