通用电气考虑大幅裁减银行业务--华尔街日报

路透3月11日 - 华尔街日报引述熟知内情的消息人士报导，美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)正考虑大幅裁减银行业务。

华尔街日报引述消息人士表示，通用电气已认定放贷业务的利润价值，再也比不上其所引发投资人的不满。

通用电气试图删减金融业务曝险，并将工业业务占获利贡献的比率从2013年的55%，提升至2016年的75%。

“首先，通用电气是一家工业公司，”通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)在将于3月16日随公司年报发给股东的信函中表示。

“不过毫无疑问，通用电气金融服务公司(GE Capital)最终的规模，还是要取决于竞争力、利润率以及监管对整个公司的影响。”

通用电气在美股周三盘后交易小涨，报25.23美元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张荻)

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