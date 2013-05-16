版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 5月 16日 星期四 14:18 BJT

通用电气和波音称波音777或有引擎隐患

通用电气和波音周三表示，已就波音777大型喷气式客机可能存在引擎隐患向各航空公司发出警示。该问题今年已导致两次飞机在飞行途中引擎关闭的事件。通用电气和波音告知各航空公司检查或更换去年9月至今年3月期间生产的传输齿轮箱。通用电气正在向各航空公司送出替换零件。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐