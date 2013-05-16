通用电气和波音称波音777或有引擎隐患

通用电气和波音周三表示，已就波音777大型喷气式客机可能存在引擎隐患向各航空公司发出警示。该问题今年已导致两次飞机在飞行途中引擎关闭的事件。通用电气和波音告知各航空公司检查或更换去年9月至今年3月期间生产的传输齿轮箱。通用电气正在向各航空公司送出替换零件。路透