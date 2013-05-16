通用电气和波音称波音777或有引擎隐患

路透纽约5月15日(记者 Alwyn Scott) - 通用电气(GE.N)和波音 (BA.N) 周三表示，已就波音777大型喷气式客机可能存在引擎隐患向各航空公司发出警示。该问题导致今年已发生两次飞机在飞行途中引擎关闭的事件。

通用电气称，该问题影响大约118个在去年9月至今年3月生产的传输齿轮箱。这个由意大利公司Avio SpA生产的零部件被安装在大约26架现役波音777-300ER喷气式飞机和另外44架在生产中的飞机上。

通用电气表示，共有超过1,150个GE90-115B引擎处于服务状态，齿轮箱十多年来也一直十分可靠。引发问题的原因似乎与原材料异常有关，这种异常会引发齿轮分离，但确切原因依然不清楚。

通用电气和波音告知各航空公司检查或更换去年9月至今年3月这期间生产的传输齿轮箱，确保9月前飞机上至少有一个引擎已进行检查或更换。

通用电气正在向各航空公司送出替换零件。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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