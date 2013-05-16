通用电气和波音称波音777或有引擎隐患

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约5月15日(记者 Alwyn Scott) - 通用电气 和波音 周三表示，已就波音777大型喷气式客机可能存在引擎隐患向各航空公司发出警示。该问题导致今年已发生两次飞机在飞行途中引擎关闭的事件。
通用电气称，该问题影响大约118个在去年9月至今年3月生产的传输齿轮箱。这个由意大利公司Avio SpA生产的零部件被安装在大约26架现役波音777-300ER喷气式飞机和另外44架在生产中的飞机上。
通用电气表示，共有超过1,150个GE90-115B引擎处于服务状态，齿轮箱十多年来也一直十分可靠。引发问题的原因似乎与原材料异常有关，这种异常会引发齿轮分离，但确切原因依然不清楚。
通用电气和波音告知各航空公司检查或更换去年9月至今年3月这期间生产的传输齿轮箱，确保9月前飞机上至少有一个引擎已进行检查或更换。
通用电气正在向各航空公司送出替换零件。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。