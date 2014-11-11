GE量身定做薪酬奖励方案 20万股绩效股票等着CEO来捞

路透11月10日 - 如果美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)未来三年达成特定现金与营业利润率目标，执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)个人将因此获利。

根据周一美国证券交易文件，GE董事会的薪酬委员会同意发给伊梅尔特20万股绩效股票(performance share units，PSUs)，这些绩效股票以权重相等的前述两个目标为基准，将在三年期结束时转换为GE股票。

第一个目标是现金总额，包括GE营业活动的现金收入以及GE处置资产得到的净收入。如果到2016年，GE实现500亿美元的现金目标，伊梅尔特将获得预定数额的半数绩效股票；如果GE届时达到550亿美元目标，他可获得全数股票。

第二个目标是营业利润率，如果到2016年，GE的营业利润率达到16.5%，伊梅尔特将获得预定数额的半数绩效股票；如果GE营业利润率达到17%，伊梅尔特可获得全数。

营业利润率目标与伊梅尔特为GE规划的目标一致。GE已表示，将2016年的工业业务的营业利润率目标设在17%，高于去年的15.7%。

根据文件，GE也将为其他高层主管提供类似的奖励计划。

伊梅尔特2013年的年薪为347万美元，奖金500万美元，奖励计划的总金额为1,980万美元。(完)

(编译 陈宗琦；审校 高琦)

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