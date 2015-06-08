GE将私募股权放贷部门售予与加拿大养老基金接近达成协议

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月7日 - 知情消息人士称，美国通用电气(GE)(GE.N)接近达成协议，将私募股权放贷部门出售给加拿大最大的养老基金Canada Pension Plan Investment Board(CPPIB)。
华尔街日报最先在周日援引知情人士报导，通用电气和CPPIB计划在周一签订协议。
该报称，协议条款仍在协商；此次收购涉及超过100亿美元的资产，但没有达到该部门账面总体价值160亿美元。
通用电气和CPPIB没有立即回应置评请求。
GE的私募股权放贷部门包括GE Antares Capital，以及一个由Ares Capital和GE Capital共同管理的放款平台The Senior Secured Loan Program (SSLP)。
GE退出放贷并扩大削减金融分支曝险的行动，时值美国监管当局遏制那些可能构成系统性风险的金融机构过度放款。
GE在4月时宣布出脱价值2,000亿美元的金融资产，将把业务重点放在工业品生产制造。
若是能和GE达成交易，CPPIB将成为北美最大的对私募股权企业放款机购之一。
CPPIB管理Canada Pension Plan的资产，后者是加拿大公共退休系统社保计划的组成之一。(完)
(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。