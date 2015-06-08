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国际财经 | 2015年 6月 8日 星期一 09:00 BJT

GE将私募股权放贷部门售予与加拿大养老基金接近达成协议

路透纽约6月7日 - 知情消息人士称，美国通用电气(GE)(GE.N)接近达成协议，将私募股权放贷部门出售给加拿大最大的养老基金Canada Pension Plan Investment Board(CPPIB)。

华尔街日报最先在周日援引知情人士报导，通用电气和CPPIB计划在周一签订协议。

该报称，协议条款仍在协商；此次收购涉及超过100亿美元的资产，但没有达到该部门账面总体价值160亿美元。

通用电气和CPPIB没有立即回应置评请求。

GE的私募股权放贷部门包括GE Antares Capital，以及一个由Ares Capital和GE Capital共同管理的放款平台The Senior Secured Loan Program (SSLP)。

GE退出放贷并扩大削减金融分支曝险的行动，时值美国监管当局遏制那些可能构成系统性风险的金融机构过度放款。

GE在4月时宣布出脱价值2,000亿美元的金融资产，将把业务重点放在工业品生产制造。

若是能和GE达成交易，CPPIB将成为北美最大的对私募股权企业放款机购之一。

CPPIB管理Canada Pension Plan的资产，后者是加拿大公共退休系统社保计划的组成之一。(完)

(编译 王丽鑫/李婷仪 审校 张涛)

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