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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 23日 星期四 09:52 BJT

通用召回逾2.7万辆凯迪拉克SRX

通用汽车召回逾2.7万辆凯迪拉克SRX跨界车，因车轮螺母扭矩控制问题可能导致螺母松动，并可能造成车轮脱落。通用汽车周三称，未收到与该问题相关的车祸或伤害事故报告，也没有车轮脱落情况发生。此次召回涉及部分配置18英寸轮毂的2013款凯迪拉克SRX。路透

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