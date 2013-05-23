通用召回逾2.7万辆凯迪拉克SRX

通用汽车召回逾2.7万辆凯迪拉克SRX跨界车，因车轮螺母扭矩控制问题可能导致螺母松动，并可能造成车轮脱落。通用汽车周三称，未收到与该问题相关的车祸或伤害事故报告，也没有车轮脱落情况发生。此次召回涉及部分配置18英寸轮毂的2013款凯迪拉克SRX。路透